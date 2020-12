„Marea coliziune” a omului cu planeta. Cele două soluții prin care impactul poate fi îmblânzit

Țările lumii trebuie să își regândească strategiile de dezvoltare pentru a reduce daunele aduse mediului natural, în caz contrar riscând să ajungă la un blocaj care să afecteze toate progresele omenirii în general.

Avertismentul este cuprins într-un raport al Programului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD).

Pandemia de coronavirus este cea mai recentă criză cu care se confruntă lumea.

"Ne aflăm într-un moment fără precedent din istoria omenirii și din istoria planetei noastre. Pandemia Covid-19 este ultima consecință îngrozitoare a dezechilibrelor foarte mari. Oamenii de știință au avertizat de mult că vor apărea agenți patogeni necunoscuți în urma interacțiunilor dintre oameni și animale sălbatice, interacțiuni care au crescut în intensitate, având drept consecință forțarea ecosistemelor locale la un nivel atât de puternic, încât s-a ajuns la revărsarea virușilor mortali. Noul coronavirus poate fi cel mai recent în acest sens și dacă nu relaxăm presiunea asupra naturii, nu va fi ultimul.

Agenții patogeni noi nu cad din cer și nici epidemiile pe care le pot provoca. Covid-19 s-a răspândit rapid profitând de fisurile societăților și exploatând nenumărate inegalități în dezvoltarea umană", se arată în Raportul de Dezvoltare Umană din acest an, intitulat "The Next Frontier", publicat în decembrie.

În timp ce Covid-19 a absorbit atenția lumii, crizele preexistente continuă. Nu trebuie decât să ne uităm la clima în schimbare – sezonul uraganelor din Atlantic a stabilit noi recorduri sau a fost pe punctul de a face acest lucru, numărul furtunilor s-a intensificat, în ultimele 12 luni incendiile extraordinare au distrus zone întinse din Australia, pădurea amazoniană sau coasta de vest a Statelor Unite.

Oamenii dețin mai multă putere asupra planetei ca niciodată

Numeroși cercetători trag semnale de alarmă că trăim sau suntem pe punctul de a asista la dispariția în masă a unor specii, al șaselea eveniment de acest gen din istoria planetei și primul cauzat de om, potrivit aceluiași raport.

"Oamenii dețin mai multă putere asupra planetei ca niciodată. Ca urmare a COVID-19, a temperaturilor record și a inegalității în spirală, este timpul să folosim această putere pentru a redefini ceea ce înțelegem prin progres", a declarat Achim Steiner, administrator PNUD.

El atrage atenția că nici o țară din lume nu a atins un nivel de dezvoltare foarte ridicată fără a pune o presiune imensă pe planetă.

"Am putea fi însă prima generație care îndreptă această greșeală. Aceasta este următorul obstacol care trebuie depășit pentru dezvoltarea umană", a adăugat Steiner.

Raportul de dezvoltare umană al PNUD, "The Next Frontier: Human Development and the Anthropocene", include un nou indice experimental privind progresul uman care ia în considerare emisiile de dioxid de carbon și amprenta materială a țărilor.

Aceste două elemente nou incluse vin să ajusteze indicele anual de dezvoltare umană – legat până acum de sănătate, educație și nivel de trai al unei națiuni.

Astfel, noul indice arată cum s-ar schimba peisajul dezvoltării globale dacă atât bunăstarea oamenilor, cât și planeta ar fi considerate la fel de importante pentru progresul umanității.

Să lucrezi cu natura, nu împotriva ei

Progresul în dezvoltarea umană, spune PNUD, "va necesita lucrul cu natura și nu împotriva acesteia, în acest sens dirijând normele sociale, valorile și stimulentele guvernamentale și financiare".

Estimările sugerează că până în 2100 cele mai sărace țări din lume ar putea experimenta până la 100 de zile de vreme extremă din cauza schimbărilor climatice în fiecare an - un număr care ar putea fi redus la jumătate dacă Acordul de la Paris privind schimbările climatice este pe deplin pus în aplicare.

Totodată, reîmpădurirea și o atenție sporită pădurilor ar putea avea singure aproape un sfert din impactul necesar pentru ca până în 2030 să se reducă încălzirea globală cu două grade, notează raportul.

Demontarea dezechilibrelor de putere

Raportul subliniază, de asemenea, impactul inegalităților dintre și în interiorul țărilor, lipsa implicării populațiilor indigene în luarea deciziilor și discriminarea, lăsând comunitățile afectate expuse riscurilor ridicate pentru mediu.

Ameliorarea presiunilor asupra planetei într-un mod care permite tuturor oamenilor să se dezvolte în această nouă eră necesită demontarea dezechilibrelor brute de putere și duce la noi oportunități.

Autorul principal al raportului, Pedro Conceição, a subliniat că "alegerea nu este între oameni sau copaci".

"Este vorba despre recunoașterea, astăzi, a faptului că progresul uman, caracterizat de o dezvoltare inegală, cu consum intensiv de carbon, și-a urmat cursul, dar abordând inegalitățile, valorificând inovația și lucrând cu natura, dezvoltarea umană ar putea face un pas transformator înainte pentru a sprijini societățile și planeta împreună", a spus el.

