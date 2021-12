Un imens nor Arcus a apărut la orizont în metropola australiană Melbourne. Filmat din mai multe unghiuri, uriașul nor a traversat rapid regiunea, de parcă era o navă spațială care survola zona. Imaginile, devenite virale pe rețelele sociale, le-au adus aminte australienilor de filmul „Independence Day” din 1996, cu Will Smith.

Norii Arcus, care se formează la o altitudine joasă și au o dispunere pe orizontală, apar odată cu furtunile puternice, iar la antipozi tocmai a început vara. În ciuda aspectului lor amenințător, ei nu sunt periculoși, dar semnalează clar că se apropie o furtună.

Iată și alte imagini cu nori spectaculoși surprinși de-a lungul anilor în diverse regiuni ale lumii: