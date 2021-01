Persoanele care depozitează ilegal deșeuri în Capitală, în vizorul Ministerului Mediului

Ministerul Mediului anunță că, de la 1 februarie, echipe mixte de control, formate din comisari de mediu, reprezentanți ai Poliției locale și ai Poliției Române, vor acționa împotriva celor care depozitează ilegal deșeuri în Capitală, potrivit Mediafax.

„Vom avea echipe de control în fiecare sector în parte. Acestea vor acționa ferm împotriva tuturor celor care vor fi prinși că depozitează ilegal deșeuri și se vor alege dincolo de amenzi inclusiv cu confiscarea autoturismului implicat în acțiunea ilegală. Aceste controale pe care le vom organiza prin colaborarea între Garda Națională de Mediu și reprezentanții poliției locale vor fi în teren până când toată lumea va înțelege că deșeurile au reguli clare de depozitare și că organele de control urmăresc îndeaproape respectarea legii”, a declarat ministrul Mediului, Barna Tánczos, în cadrul unei întâlniri avute miercuri cu primarii din București.

Ministrul a spus că, în paralel cu aceste acțiuni, Primăria Capitalei împreună cu primăriile de sector trebuie să se decidă în privința strategiei de dezvoltare de noi platforme de depozitare a deșeurilor în Capitală.

În privința poluării aerului din București s-a stabilit ca până la elaborarea de către Primăria Generală a Capitalei a noului Plan de Îmbunătățire a Calității Aerului, PMB împreună cu primăriile de sector să conceapă un Plan provizoriu de măsuri care să poată fi implementate imediat pentru reducerea concentrațiilor de poluanți din aerul Capitalei.

„Ministerul Mediului este pregătit să-și asume rolul de catalizator al acestor măsuri care, pe de-o parte, să reinstaureze regulile de mediu în Capitală, iar pe de altă parte, să pună capăt procedurilor de infringement pe care Bucureștiul le are în relația cu Comisia Europeană. Anul acesta e nevoie de asumarea unor măsuri pe toate planurile: de la traficul auto, cea mai mare sursă de poluare în București, la autorizarea și monitorizarea lucrărilor din construcții și activitățile industriale și până la măsuri care să vizeze încălzirea rezidențială din Capitală care în sezonul de iarnă provoacă an de an episoade ale creșterilor concentrațiilor de plouanți în aer”, a mai spus ministrul Barna Tánczos.

Participanții la întâlnirea desfășurată online au stabilit organizarea unor echipe tehnice comune pe 3 subiecte majore – deșeuri, calitatea aerului și control – care vor elabora măsuri și soluții în urma celor stabilite.

