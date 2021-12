Ministrul Mediului, Tanczos Barna, a spus, vineri, la Interviurile Digi24.ro, că 300.000 de mașini la mâna a doua au fost înmatriculate în 2021, obiectivul Guvernului fiind de a scoate cel puțin 250.000 de automobile mai vechi de 15 ani de pe șosele până în 2026. Totodată, oficialul din Guvern spune că multe soluții pentru a reduce poluarea în orașe din cauza mașinilor sunt la îndemâna autorităților locale.

„Este o statistică cunoscută la nivel mondial, european. În toate zonele urbane, marile zone urbane, sursa principală de poluare este mașina, în jur de 60-70%.

Soluțiile sunt, pe de o parte, la îndemâna cetățenilor, la îndemâna Ministerului și a Guvernului și autorității publice locale. Autoritatea publică locală trebuie să găsească o soluție de management al traficului.

În București nici în ziua de azi nu avem un sistem inteligent de gestionare a traficului. Nu există acele organmizări a semafoarelor, acele sisteme inteligente. Din câte știu, există un efort pe care îl depune Primăria Capitalei în vederea achiziționării și implementării unui asemenea sistem. Dar astăzi nu avem o asemenea soluție.

Cealaltă componentă este reducerea numărului de mașini poluante care circulă în toată țara. Aici avem cele două programe RABLA pe care le reorganizăm, le modificăm astfel încât din 2022 să fie și mai eficiente. Scoatem prin aceste programe între 60 și 70.000 de mașini anual care sunt extrem de poluatoare. Vrem să ajungem la 80.000 de rable care se casează anual. Avem și obligație față de Comisie, o asumare în PNRR.

Este și soluția la îndemâna autorităților locale de a stabili zone cu acces limitat pentru anumite categorii de mașini. Deja sunt orașe în România unde se practică acest lucru.

Este și soluția de alternativă creată pentru cetățeni prin piste de biciclete, mijloace de transport în comun bune, eficiente, moderne.

Autoritățile locale aplică în foarte multe zone diverse soluții de taxare. Majoritatea țărilor din Europa au taxe de mediu pentru mașini la înmatriculare, în funcție de norma de poluare. România nu a re o asemenea taxă. Singurul for care poate decide acest lucru este Guvernul. Cu siguranță se va discuta și în coaliție.

Nu pot să propun majorare de taxe locale, nu pot să propun introducere de taxă nouă, pentru că Guvernul a decis că nu o să fie nicio taxă nouă în 2022. Din momentul acest lucrurile sunt relativ clare din acest punct de vedere.

Majoritatea statelor europene folosesc acest lucru cu eficiență. La noi, la dispoziția Ministerului Mediului ar urma ca soluție programul RABLA. Tocmai de aceea am avut ieri o discuție cu două organizații de producători și importatori de mașini. Au adus și studii cu privire la situația comparativă a României cu celelalte state membre. Vi le voi prezenta la un moment dat. Suntem codașa Europei la numărul de mașini vechi. Suntem codașa Europei la numărul de înmatriculări second-hand comparativ cu cele de mașini noi. Este o situație critică. Ne concentrăm pe programul RABLA prin care putem să scoatem sper 80.000 de mașini din trafic în 2022”, a afirmat Tanczos Barna.

Ministrul spune că este imposibilă interzicerea importurilor de mașini vechi.

„Este o piață liberă europeană unde circulația bunurilor trebuie să fie liberă. Este o directivă clară europeană. Nu ai cum să limitezi accesul oricărei mașini, pe orice piață, în orice țară.

Majorarea unor taxe existente ar putea fi o soluție la nivel de autoritate locală, acolo unde există o marjă prin care autoritatea, prin consiliu, poate să decidă. Sunt orașe în România care deja pun în practică niște politici foarte consecvente pentru a reduce accesul în anumite zone, pentru a construi infrastructură, pentru a crea alternative, piste de biciclete, pentru a asigura de exemplu, de vinerea verde, transport public gratuit în Cluj. La Constanța este o altă soluție, cumperi cu PET-uri bilet de autobuz.

Dacă se apleacă și autoritatea publică locală asupra acestei probleme cu siguranță lucrurile se pot schimba.

Bani pentru „curățarea parcărilor de mașini vechi"

Lucrăm cu autoritățile locale la o nouă schemă de finanțare care să nu presupună achiziționare de mașină și împreună cu autoritatea locală să implementăm un program care a fost pilotat de Primăria Sfântu Gheorghe, unde pentru o anumită sumă de bani omul se duce și își casează mașina veche, nu-și cumpără altă mașină. Prin acest program autoritățile locale să se implice în curățarea parcărilor de acele mijloace de transport care stau de ani de zile, să o caseze. Suma pe care s-a lucrat a fost de 3.000 de lei pentru orice fel de mașină. Au fost predate peste 300 de mașini într-un oraș de 70.000 de locuitori, ceea ce este un succes. Am vrea să contribuim împreună, Minister 70-80%”, a mai spus acesta.

Guvernul vrea să scoată din circulație mașinile mai vechi de 15 ani

Ministrul Mediului a spus că executivul va modifica programele Rabla pentru a scoate din circulație mai ales mașinile mai vechi de 15 ani și totodată va mări bugetele pentru aceste programe.

„La programul de mașini electrice, la RABLA PLUS, acolo vom introduce niște prevederi noi și va contribui și acest program la scoaterea din circulație a mașinilor poluante. Mai mult decât sumele pe care le plătim, nu se poate. Am triplat bugetul la electric anul acesta față de 2020. Am avut un buget de 600 de milioane față de 200 de milioane. Este o creștere uriașă și am crescut valoarea tichetului la RABLA și am crescut bugetul cu peste 50%.

Bugetul este 80% pentru persoane fizice și 10-15% persoane juridice. Au accesat cetățenii întregul buget. Sunt 640 de milioane de lei pentru RABLA care s-au și antamat și 600 de milioane pentru electric care sunt solicitate și cu siguranță se vor termina și acolo.

Există interdicție pentru speculă și o limitare prin RABLA, introdusă și la RABLA PLUS anul acesta de a interzice înstrăinarea mașinilor după achiziționarea prin program.

Cu siguranță vom reuși să scoatem 250.000 de mașini mai vechi de 15 ani. Vor fi câteva modificări în sensul de a focusa pe mașinile mai vechi de 15 ani prin RABLA și RABLA PLUS. Vrem ca cetățenii să vadă programul înainte să înceapă anul. Vrem o etapizare lunară ca toată lumea să știe când depune cererea și cât mai repede să știe și răspunsul. Săptămâna viitoare vom anunța noul program.

Datele arată efectul măsurilor luate de Guvern. În momentul în care am intrat în UE și a dispărut taxa vamală pentru mașinile second-hand a fost un boom de mașini SH aduse în 2007, 2008 în România. S-a aplanat. A venit o perioadă de creștere lentă, după care politicile de descurajare și-au făcut efectul până în 2017, când au dispărut toate taxele de înmatriculare, mediu. De atunci constatăm o creștere uriașă.

Au fost înmatriculate peste 300.000 de mașini SH în 2021. Este o cifră uriașă. Dacă n-ar exista RABLA, efectul s-ar păstra pe șosele. Așa măcar 70-80.000 de mașini poluante sunt scoase anual din trafic”, a afirmat Tanczos.

Editor : Alexandru Costea