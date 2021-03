Roverul Perseverance și-a scos roțile șenilate și a făcut prima sa „excursie” pe suprafața planetei Marte. Noi imagini au ajuns vineri pe Pământ și arată detalii ale Planetei Roșii, la două săptămâni după ce robotul de o tonă a ajuns pe o altă planetă a sistemului nostru solar, o premieră în istoria umanității.

Până acum, roverul a trimis de două ori imagini de pe Marte, de la asolizare, dar și un fișier audio, în care se aud sunetele celei de-a patra planete de la Soare.

Imaginile care au ajuns vineri pe Pământ arată că excursia roverului a fost scurtă, iar roverul a făcut o întoarcere. Sunt vizibile urmele șenilelor lăsate de rover în praful planetei, dar și unul dintre brațele sale robotice.

Roverul Perseverance, construit de NASA, a călătorit mai bine de jumătate de an până să ajungă pe Marte. Este cel mai complex laborator științific trimis până acum pe Planeta Roșie și are printre misiuni inclusiv „producerea” de oxigen, însă prioritatea este explorarea craterului Jezero, din apropierea zonei ecuatoriale a planetei, în căutarea unor dovezi ale unei vieți care a existat eventual cândva. Misiunea presupune parcurgerea a 15 kilometri în următorul an marțian (însemnând circa doi ani pe Pământ), însă înainte ca Perseverance să-și înceapă această misiune de explorare, va trimite în recunoaștere un mic elicopter pe care îl are la bord.

În următoarele săptămâni, roverul se va mișca din locul unde se află în prezent pentru a căuta terenul propice pentru ca elicopterul Ingenuity să poată atinge solul în siguranță. În prezent, Ingenuity este în „hangarul” de sub rover.