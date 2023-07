Nu doar actorii, ci și muzicienii critică utilizarea inteligenței artificiale în artă. Care sunt părerile în industria muzicală

Solistul trupei Stereophonics, Kelly Jones, a criticat utilizarea inteligenței artificiale în procesul de creație. Muzicianul consideră că „arta ar trebui să vină de la oameni”, transmite BBC.

Solistul în vârstă de 49 de ani a spus că „arta ar trebui să vină de la oameni” și că nu și-a dat seama până când a participat la Premiile Ivor Novello că tehnologia AI este din ce în ce mai folosită pentru a „termina compoziții muzicale”.

„Nu sunt împotriva tehnologiei avansate și a modului în care lucrurile progresează, dar cred că arta ar trebui să vină de la oameni, mă refer la elementele de bază ale acesteia”, a spus acesta.

„Cred că arta a fost întotdeauna expresia cuiva, expresia unei persoane reale venită dintr-o inimă, dintr-o minte a cuiva. Dacă începi o idee muzicală și un computer o termină, este în regulă, dar este vorba doar de algoritmi și lucruri de genul acesta”.

El a adăugat: „De asemenea, nu sunt cu adevărat pentru ideea ca 10 compozitori să lucreze la o melodie. E ca și cum ai face un tablou și ai 10 pictori care aruncă vopsea pe pânză. Adică, a cui mai este pictura?”

Kelly Jones a făcut aceste declarații după ce a cântat cu noul său proiect muzical Far From Saints, alături de Patty Lynn din The Wind And The Wave, la Latitude Festival în Marea Britanie. În industria muzicală, părerile referitoare la inteligența artificială sunt împărțite. Starul country Dolly Parton și-a exprimat îngrijorarea cu privire la AI, în timp ce Will.i.am a avut o viziune optimistă asupra utilizării AI în muzică.

Editor : M.I.