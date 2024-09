Când un centru de scufundări dintr-o carieră de piatră inundată din apropiere de Bristol, Marea Britanie, s-a închis brusc la începutul anului 2022, mulți scafandri amatori au rămas nedumeriți. Adevărul despre această decizie l-au aflat abia doi ani mai târziu. DEEP, o companie britanică de cercetare și dezvoltare a tehnologiilor marine care a cumpărat locația, a ieșit în sfârșit din umbră și a dezvăluit misiunea la care lucrează în secret de atâta timp: să transforme oamenii în „ființe acvatice”, scrie CNN.

Piesa de bază a planului lor îl reprezintă habitatul subacvatic Sentinel, în care compania spune că oamenii vor putea trăi și lucra la adâncimi de 200 de metri fără oprire timp de o lună de zile.

Sistemul Sentinel este compus din module interconectate și poate fi folosit în multe feluri, inclusiv pentru colectarea de date despre chimia oceanelor și excavarea epavelor istorice.

Habitatul modular va putea fi folosit pentru o misiune cu un echipaj de șase persoane, dar poate fi transformat și într-o stație de cercetare adecvată pentru 50 de oameni, potrivit DEEP.

Compania speră că va putea deschide calea spre o prezență permanentă a oamenilor în mediul subacvatic, după modelul Stației Spațiale Internaționale, care le permite oamenilor să trăiască și să lucreze în spațiu.

DEEP a anunțat săptămâna trecută un habitat subacavatic mai mic decât Sentinel – Vanguard are 12 metri lungime și 7,5 metri lățime și este destul de mare pentru ca trei persoane să stea sub apă până la 1 săptămână. Construcția va putea fi lansată sub apă începând din 2025.

Un astfel de habitat ar putea fi folosit ca bază subacvatică și de scafandrii care trebuie să caute supraviețuitori atunci când o navă se scufundă, spre exemplu, nemaifiind nevoie ca aceștia să se întoarcă la suprafață la fiecare 12 minute, așa cum s-a întâmplat în cazul misiunii de salvare a persoanelor care s-au scufundat cu superiahtul Bayesian în Sicilia.

În prezent, există un singur laborator de cercetare subacvatică în întreaga lume, care este folosit de cercetătorii care studiază coralii, cât și de astronauții NASA care se antrenează în medii extreme.

Sentinel ar putea fi gata în 2027 și va putea fi lansat în diverse locații din toată lumea.

„De ce nu a fost făcut până acum în felul în care încercăm noi? Pentru că este foarte greu. Așa că am lucrat fără oprire”, a explicat Sean Wolpert, președintele DEEP.

Modulele Sentinel vor fi construite cu ajutorul unei imprimante 3D de un grup de șase roboți, folosind oțel ranforsat cu un superaliaj pe bază de nichel numit Inconel, care poate rezista la condiții extreme și a fost folosit în construcția navelor spațiale Space Shuttle și a rachetelor SpaceX.

În funcție de adâncimea la care va opera, sistemul Sentinel va putea fi accesat ori cu un submarin care se va conecta la habitat, ori scafandrii vor putea intra printr-un „bazin lunar” - o deschidere prin fundul construcției care permite accesul în habitat.

Habitatul va fi conectat la internet prin interfața Starlink și va utiliza surse de energie regenerabilă, precum turbine eoliene și panouri solare instalate la suprafață.

Sentinel va putea fi folosit pentru monitorizarea și repararea infrastructurii subacvatice, turism, pregătire pentru astronauți, restaurarea coralilor, bază de antrenament pentru scafandri și cercetare medicală.

Habitatul le-ar putea permite biologilor marini să studieze oceanele în moduri în care misiunile de explorare de scurtă durată din prezent nu o pot face.

Primul laborator subacvatic, Hydrolab, a fost folosit în perioada 1970-85 de către Administrația Națională Oceanică și Atmosferică din SUA (NOAA). Următorul laborator, Aquarius, a fost lansat în 1988 și este în continuare folosit în Sanctuarul Marin din Florida Keys, fiind singurul laborator subacvatic operațional dedicat cercetării.

„Există o mare separare între specia umană și ocean”, a spus Wolpert. „Obiectivul nostru este să conducem această schimbare fundamentală și să reconectăm omenirea cu marea.”

