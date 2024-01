Primul oficial care face plângere penală pentru deepfake. Ministrul Energiei e intrigat că videoclipul fals reclamat încă e online

Premieră în România. Ministrul Energiei Sebastian Burduja este primul oficial din țara noastră care depune o plângere penală după ce fața și vocea lui au fost folosite pentru un deepfake. Filmulețul a fost distribuit masiv pe rețelele sociale, iar în imagini Sebastian Burduja pare că îi încurajează pe oameni să facă investiții. În realitate este o strategie să îi lase pe oameni fără bani.

"Mă bucur că s-a întîmplat asta într-un an foarte complicat, pentru că, pe de o parte românul de rînd poate să afle ce inseamnă această tehnologie deepfake și riscurie și ne putem gândi că astfel de situații vor mai fi, e un an cu patru alegeri, sunt tot felul de instrumente disponibile prin noi tehnologii care pot influența rezultatul alegerilor.

Ieri am făcut plângere penală în atenția procurorului general și am sesizat infracțiunile comise prin acest deepfake - înșelăciune, fraudă informatică, comunicare de informații false.

Când eram ministrul digitalizării, ne-am îndeplinit un jalon PNRR și am promovat legea securității cibernetice care la pachet a adăugat câteva noi amenințări la legea securității naționale, amendând legea 51/1991, printre aceste noi amenințări am inclus comunicarea de informații false, adică deepfake-ul, am dat astfel instrumente pentru instituțiile statului să îi găseacă și să îi pedepsească pe cei vinovați.

Ce s-a întâmplat de fapt a fost că o pagină a unei rețele sociale a promovat acest video. Procurorii și instituțiile statului au pârghii să îi identifice pe cei care au făcut asta.

Ce mi se pare grav e că, deși eu și toate cunoștințele mele am raportat acest video, el e încă disponibil pe acea rețea socială. Ministerul Digitalizării și celelalte instituții trebuie să aibă o discuție cu aceste rețele sociale și să se asigure că atunci când e o asemenea înșelăciune, trebuie scoasă de pe rețea în timpul cel mai scurt. Clipul acela încă există acolo", a declarat Sebastian Burduja la Digi24.

