Reuters: Inamicul numărul unu în conflictul dintre Israel și Hamas este dezinformarea

Pe măsură ce conflictul dintre Israel și Hamas avansează, autoritățile de reglementare și analiștii spun că un val de dezinformare online riscă să aprindă și mai mult spiritele și să escaladeze conflictul într-o „ceață electronică a războiului”, transmite Reuters.

O explozie la un spital din Gaza, care a ucis marți sute de palestinieni, este cel mai recent punct fierbinte al creșterii activității online, în timp ce susținătorii ambelor părți în bătălia dintre Israel și Hamas încearcă să susțină narațiunea părții cu care agreează și să pună la îndoială cealaltă parte.

Președintele american Joe Biden s-a referit la provocarea pe care o reprezintă verificarea informațiilor în timpul conflictului, în discursul său care menționa explozia spitalului din Gaza, la Israel, miercuri, spunând că responsabilitatea incidentului pare să revină adversarilor Israelului.

„Dar există mulți oameni care nu sunt siguri, așa că trebuie să depășim multe lucruri”, a spus Biden.

Exemple de dezinformări online găsite de Reuters

Reuters a identificat numeroase cazuri de postări pe rețelele de socializare care folosesc imagini și informații false despre conflictul Israel-Hamas și altele în care confuzia, mai degrabă decât dezinformarea deliberată, pare să creeze tensiuni.

Acestea includ:

* Un cont X sub numele Farida Khan care pretinde că este un jurnalist Al Jazeera din Gaza care a postat un mesaj în care spunea că au un videoclip cu „aterizarea unei rachete Hamas în spital” în incidentul de marți. Ulterior, Al Jazeera a alertat utilizatorii rețelelor sociale că acest cont nu are legături cu serviciul de știri. Al Jazeera a declarat pentru Reuters că are ca angajat o persoană cu numele Farida Khan. Ulterior, contul a fost eliminat.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

* Un videoclip cu președintele rus Vladimir Putin vorbind despre Ucraina anul trecut a fost distribuit în această lună cu subtitrări inventate care avertizează SUA să nu se amestece în conflictul Israel-Hamas.

* Pe lângă imagini autentice care arată cadavrele celor uciși de Hamas pe 7 octombrie, un videoclip din 2015 cu linșarea unei fete de 16 ani în Guatemala a fost denaturat online, indicând că este vorba de o tânără israeliană omorâtă de „palestinieni”. ".

* După ce a primit critici online despre steaguri albastre și albe folosite în showul ei, cântăreața pop Pink a postat un tweet în care spunea: „Primesc multe amenințări pentru că oamenii cred în mod eronat că arborez steaguri israeliene în spectacolul meu. Nu este adevărat”.

„Folosesc steaguri Poi de la începutul acestui turneu. Acestea au fost folosite cu mulți, mulți ani în urmă de poporul maori din Noua Zeelandă”, a precizat artista.

Dezinformarea duce la acte de violență în toată lumea, nu doar în zona de conflict

Tensiunile crescute pot avea consecințe în lumea reală dincolo de orașele și kibuțurile israeliene în care 1.400 de israelieni au fost uciși de oamenii înarmați ai Hamas pe 7 octombrie și în Gaza, unde peste 3.000 de palestinieni au fost uciși până acum în urma bombardamentelor Israelului.

Franța a tecut prin cea mai mare alertă de securitate după ce un profesor a fost ucis într-un atac islamist, iar alertele cu bombă au forțat evacuarea muzeului Luvru. Ministrul de Interne Gerald Darmanin a declarat că atacul are o legătură cu evenimentele din Orientul Mijlociu.

În Illinois, proprietarul unui apartament pe care îl închiria a fost acuzat de crimă motivată de ură, fiind judecat pentru că a înjunghiat până la moarte un băiețel american palestinian de 6 ani și i-a rănit mama, aceștia fiind chiriașii săi. Biroul șerifului a spus că au fost „țintiți de suspect din cauza faptului că sunt musulmani și din cauza conflictului în curs din Orientul Mijlociu care implică Hamas și Israel.

Școlile evreiești din Londra s-au închis în weekend, după ce o organizație caritabilă evreiască care asigură securitatea a înregistrat o creștere cu 400% a incidentelor antisemite de la atacuri, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut.

În conflictele moderne, pe tot globul, precum și în Orientul Mijlociu, părțile în conflict au folosit mult timp televiziunea - și mai recent internetul - pentru a câștiga războiul inimilor și minții, precum și războiul de pe teren, amestecând adesea adevărul cu ficțiunea.

Israel a cerut rețelelor de socializare să înlăture conținutul care incită la violență

Din 7 octombrie, Unitatea Cibernetică de la Oficiul Procurorului Statului din Israel a început să lucreze pentru a elimina conținutul distribuit pe rețelele sociale care, spun ei, incită la violența asociată cu Hamas.

Procuratura israeliană a declarat că a înaintat aproximativ 4.450 de cereri de eliminare a postărilor, majoritatea către Facebook, TikTok și X, cunoscută anterior ca Twitter.

Rafi Mendelsohn, un vicepreședinte al companiei israeliene de monitorizare Cyabra, a declarat că peste 40.000 de conturi false au împins narațiunile pro-Hamas online, iar mii dintre ele au fost create cu mai mult de un an înainte de atac.

"Numărul mare sugerează că a existat un conținut pregătit în prealabil și forță de muncă pentru a-l face. Nu am mai văzut o asemenea amplitudine sofisticată la un grup militant", a spus el pentru Reuters.

Unele relatări par să fie, de asemenea, implicate în eliminarea falsurilor, care vizează palestinienii și țările din Orientul Mijlociu percepute a fi pro-palestiniene.

În timpul conflictelor, crește dezinformarea

În 2014, purtătorul de cuvânt al aripii militare a Hamas, Abu Obaidah, a postat un videoclip de susținere a Iranului pentru Hamas. În ultimele zile, acesta a fost republicat online și denaturat ca fiind recent, pentru a implica direct Teheranul în cel mai recent atac.

Și în timp ce președintele turc Tayyip Erdogan a criticat blocarea Gazei de către Israel, subtitrări incorecte au fost adăugate unui videoclip viral care a circulat pe X și Facebook în ultimele zile, avertizând SUA să nu intervină și că Turcia este „gata să apere Palestina cu orice preț”.

Marc Owen Jones, expert în dezinformare și profesor la Universitatea Hamad bin Khalifa din Qatar, a spus că a existat adesea o creștere a dezinformarii în timpul conflictelor.

„Cred că Hamas trimite mesaje mixte. Pe de o parte, videoclipuri cu atacuri care sunt în mod evident brutale, pe de altă parte, unele încercări de a contracara asta cu povești despre umanitate. În mod clar, par direcționate către diferite audiențe, dar combinate au efectul de a tulbura apele cu privire la adevărul din conflict”, a spus el.

În mod similar, a spus el, narațiunile anti-palestiniene includ afirmații conform cărora palestinienii făceau filme cu actori care portretizau răniți și oameni uciși. „Este, de asemenea, conceput pentru a tulbura apele și pentru a-i picta pe palestinieni drept necinstiți – în timp ce îi face pe oameni să se îndoiască de imaginile pe care le văd despre suferința palestiniană, dacă sunt autentice sau nu”.

Editor : M.I.