Twitter, actuală X, este acuzată că a ajutat Arabia Saudită să comită abuzuri asupra utilizatorilor din această țară

Compania Twitter, actuala X a lui Elon Musk, are de înfruntat un nou proces. Acuzațiile sunt că rețeaua dezvăluie datele utilizatorilor la cererea autorităților saudite cu o rată mult mai mare decât o face în SUA, Marea Britanie și Canada și că ajută ca autoritățile saudite să comită abuzuri, transmite The Guardian.

Compania de social media cunoscută anterior sub numele de Twitter a fost acuzată într-un proces civil revizuit din SUA că a ajutat Arabia Saudită să comită grave abuzuri ale drepturilor omului împotriva utilizatorilor săi, inclusiv prin dezvăluirea datelor confidențiale ale utilizatorilor la cererea autorităților saudite.

Procesul a fost intentat în mai anul trecut împotriva lui X, așa cum este cunoscut acum Twitter, de Areej al-Sadhan, sora unui saudit care a dispărut forțat și apoi a fost condamnat la 20 de ani de închisoare.

Jack Dorsey a ignorat campania guvernului saudit de a-și vâna criticii

Acuzațiile se concentrează pe evenimentele din jurul infiltrării în compania din California a trei agenți saudiți, doi care se dădeau drept angajați Twitter în 2014 și 2015, care au dus în cele din urmă la arestarea fratelui lui al-Sadhan, Abdulrahman și la dezvăluirea identității a mii de utilizatori anonimi de Twitter, dintre care unii au fost ulterior reținuți și torturați ca parte a represiunii guvernului împotriva disidenței.

Avocații Al-Sadhan și-au actualizat acuzațiile săptămâna trecută pentru a include altele noi despre modul în care Twitter, sub conducerea directorului executiv de atunci Jack Dorsey, a ignorat sau a avut cunoștință de campania guvernului saudit de a vâna criticii săi, dar din cauza unor considerente financiare și a eforturilor de a păstra legături strânse cu guvernul saudit, un investitor de top al companiei, au oferit asistență regatului.

Noul proces detaliază modul în care Twitter a fost văzut inițial ca un vehicul critic pentru mișcările democratice în timpul primăverii arabe și, prin urmare, a devenit o sursă de îngrijorare pentru guvernul saudit încă din 2013.

O instanță din Arabia Saudită a condamnat un bărbat la moarte, doar pe baza activității sale pe Twitter și YouTube

Noul dosar vine la câteva zile după ce Human Rights Watch a condamnat o instanță din Arabia Saudită pentru că a condamnat un bărbat la moarte doar pe baza activității sale pe Twitter și YouTube, pe care a numit-o o „escaladare” a represiunii guvernului asupra libertății de exprimare.

Bărbatul condamnat, Muhammad al-Ghamdi, în vârstă de 54 de ani, este fratele unui savant și critic guvernamental saudit care trăiește în exil în Marea Britanie. Dosarele tribunalului saudit examinate de HRW au arătat că al-Ghamdi a fost acuzat că deține două conturi, care aveau un total de 10 urmăritori la un loc. Ambele conturi au avut mai puțin de 1.000 de tweet-uri combinate și au conținut retweeturi ale unor critici cunoscuți ai guvernului.

Represiunea saudită poate fi urmărită până în decembrie 2014, când Ahmad Abouammo, care a fost ulterior condamnat în SUA pentru că a acționat în secret ca agent saudit și a mințit FBI, a început să acceseze și să trimită date confidențiale ale utilizatorilor oficialilor din Arabia Saudită. În noul proces, se susține că i-a trimis un mesaj lui Saud al-Qahtani, un consilier apropiat al lui Mohammed bin Salman, prin sistemul de mesagerie al companiei de social media, spunând „în mod proactiv și reactiv vom șterge răul, fratele meu”. A fost o referire, susține procesul, la identificarea și vătămarea dizidenților saudiți care utilizau platforma. Ulterior, Al-Qahtani a fost acuzat de SUA că este creierul din spatele uciderii jurnalistului Jamal Khashoggi în 2018.

„Twitter fie era conștient de acest mesaj, trimis cu nerăbdare pe propria sa platformă, sau era în mod deliberat ignorant”, se arată în procesul revizuit.

Twitter, acum X, nu răspunde la întrebările presei. The Guardian l-a contactat pe avocatul companiei în acest caz, Ben Berkowitz de la Keker, Van Nest & Peters, dar nu a primit răspuns. The Guardian a contactat și noua companie a lui Dorsey, Block, Inc, pentru a solicita un comentariu de la fostul director executiv al Twitter, dar nu a primit un răspuns.

După ce Abouammo a demisionat în mai 2015, el a continuat să contacteze Twitter pentru a răspunde solicitărilor pe care le primea de la Bader al-Asaker, un consilier principal al lui Mohammed bin Salman, pentru identitatea utilizatorilor confidențiali. El a precizat companiei, potrivit procesului, că cererile au fost în numele „vechilor săi parteneri din guvernul saudit”.

Procesul susține, de asemenea, că Twitter a avut un „aviz amplu” cu privire la riscurile de securitate pentru datele personale interne și că exista o amenințare ca persoanele din interior să le acceseze ilegal, pe baza raportărilor publice de la acea vreme.

Twitter „nu a ignorat pur și simplu toate aceste semnale roșii... a fost conștient de campania malignă”

La 28 septembrie 2015, Twitter a primit o plângere de la un utilizator saudit că i-au fost compromise conturile. Dar, potrivit procesului, compania nu a acționat pentru a interzice unuia dintre saudiții care a fost acuzat ulterior, Ali Hamad Alzabarah, să aibă acces la datele confidențiale ale utilizatorilor, deși acesta a accesat anterior contul utilizatorului.

Potrivit procesului, autoritățile din Arabia Saudită ar întreba oficial Twitter odată ce acesta a primit date confidențiale despre utilizatori de la agenții săi care lucrează în interiorul companiei, prin depunerea așa-numitelor EDR-uri, sau cereri de dezvăluire de urgență, pentru a obține documente care confirmă identitatea unui utilizator, pe care le-ar folosi apoi în instanță. Adesea, acele EDR-uri au fost aprobate în aceeași zi.

În mai 2015,când doi utilizatori de Twitter au scris pe Twitter despre regat într-un mod pe care al-Asaker l-a considerat inacceptabil, Albabarah a accesat datele utilizatorilor în câteva ore. EDR-urile despre utilizatori au fost apoi trimise și aprobate automat de Twitter, susține procesul.

Între iulie și decembrie 2015, Twitter a acceptat cererile de informații ale regatului saudit „semnificativ mai des” decât majoritatea altor țări la acea vreme, inclusiv Canada, Regatul Unit, Australia și Spania, susține procesul.

La 5 noiembrie 2015, cu doar câteva zile înainte ca Twitter să fie confruntat de FBI cu privire la preocupările sale cu privire la o infiltrare saudită în companie, aceasta l- promovat pe Alzabarah, acum un fugar care trăiește în Arabia Saudită. Ca răspuns, Alzabarah a trimis contactului său guvernamental saudit, al-Asaker, o notă, în care transmitea „fericirea sa inimaginabilă” pentru promovare. Nota, susține procesul, este o dovadă că Alzabarah credea că al-Asaker a „aranjat” sau „a influențat” promovarea.

Odată ce Twitter a fost informat despre preocupările FBI, compania l-a trimis pe Alzabarah în concediu și i-a confiscat laptopul, dar nu și telefonul, pe care acesta l-a și folosit intens pentru a-și contacta cunoștințele din statul saudit. Twitter, susține procesul, „avea toate motivele să se aștepte ca Alzabarah să fugă imediat în Arabia Saudită, ceea ce și făcut”.

Biroul procurorului american din San Francisco, care s-a ocupat de caz, nu a răspuns cererii The Guardian de a comenta cu privire la gestionarea chestiunii de către companie.

Twitter va notifica ulterior utilizatorii care au fost expuși, spunându-le că datele lor „poate” să fi fost vizate, dar nu a furnizat informații mai specifice despre amploarea sau certitudinea că încălcarea confidențialității a avut loc, de fapt.

„Nereușind să ofere aceste informații cruciale, Twitter a pus în pericol mii de utilizatori Twitter”, susține procesul, susținând că unii ar fi avut timp să scape din Arabia Saudită dacă ar fi înțeles riscul. Chiar și odată ce Twitter a fost conștient de încălcarea confidențialității, a continuat să se întâlnească și să stabilească strategii cu Arabia Saudită ca unul dintre partenerii săi vitali în regiune. Dorsey s-a întâlnit cu bin Salman la aproximativ șase luni după ce compania a fost informată de FBI cu privire la această problemă, iar cei doi au discutat cum să „antreneze și să califice cadrele saudite”.

„Credem în cazul lui Areej și îl vom urmări cu zel, dar ceea ce își dorește cel mai mult ea, Areej al-Sadhan, este ca Arabia Saudită să-i elibereze pur și simplu fratele și să-l lase să se alăture familiei sale în Statele Unite”, a declarat Jim Walden, un avocat care îl reprezintă pe Al- Sadhan de la Walden Macht & Haran. „Dacă s-ar întâmpla asta, ea și Abdulrahman și-ar relua cu recunoștință viața și ar lăsa dreptatea în mâna lui Dumnezeu.”

Editor : M.I.