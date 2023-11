YouTube lansează un generator de muzică AI care poate imita artiști cunoscuți ca Demi Lovato, John Legend, Charlie Puth și alții

YouTube a anunțat noi experimente muzicale AI pe care le-a dezvoltat împreună cu laboratorul de inteligență artificială DeepMind de la Google. Cel mai interesant dintre testele AI YouTube este „Dream Track” în YouTube Shorts, pentru care platforma colaborează cu artiști foarte cunoscuți, transmite Variety.

Iată cum funcționează generatorul AI în shorts: un utilizator introduce o idee în promptul de creare și selectează un artist participant, apoi este produs un fragment original de melodie de până la 30 de secunde, cu vocea generată de AI a artistului respectiv.

YouTube a anunțat că lucrează cu nouă artiști care au acceptat să colaboreze la experimentul „Dream Track”: Alec Benjamin, Charlie Puth, Charli XCX, Demi Lovato, John Legend, Papoose, Sia, T-Pain și Troye Sivan.

„Dezvoltarea tehnologiei AI schimbă rapid modul în care navigăm în online și cred că, în calitate de artiști, trebuie să participăm la modelarea viitorului”, a transmis Demi Lovato într-un comunicat „Cariera mea a fost despre a depăși bariere și de a crea cea mai interesantă muzică pentru fanii mei. Sunt deschisă la minte și sper că acest experiment cu Google și YouTube va fi o experiență pozitivă și iluminatoare.”

„Dream Track” este alimentat de Lyria, „cel mai avansat model de generare de muzică până în prezent” al Google DeepMind, potrivit platformei video. În prezent, Dream Track și celelalte instrumente muzicale AI ale YouTube sunt disponibile doar unui „grup mic de artiști și creatori”, a notat YouTube, adăugând că „feedback-ul este încurajator pentru a inspira produsele și instrumentele viitoare”.

„În această fază inițială, experimentul este conceput pentru a ajuta la explorarea modului în care tehnologia ar putea fi utilizată pentru a crea conexiuni mai profunde între artiști și creatori și, în cele din urmă, cu fanii lor”, au scris șeful muzical al YouTube, Lyor Cohen, și Toni Reid, vicepreședinte al experiențelor emergente și produselor comunitare, într-o postare pe blogul platformei, joi. Directorii au comparat progresele AI în muzică cu apariția sintetizatorului „care a schimbat fața muzicii electronice și rock”.

Iată un exemplu lansat de YouTube cu o linie melodică „Charlie Puth” generată pe baza mesajului „O baladă despre cum se atrag contrariile, acustică ritmată”:

Și iată fragmentul pe care Dream Track l-a creat pentru T-Pain, pe baza textului introdus „O dimineață însorită în Florida, R&B”:

Într-o declarație oferită de YouTube, Puth a spus: „Sunt extrem de încântat și inspirat... YouTube a fost un partener grozav în conturarea abordării lor față de AI și înțelege necesitatea de a lucra împreună pentru a dezvolta această tehnologie în mod responsabil, asigurându-se că va accelera creativitatea în loc de a o înlocui.”

La rândul său, T-Pain a spus: „Întotdeauna am fost pentru împingerea granițelor tehnologiei și exploatarea ei pentru a crea cea mai interesantă muzică pentru fanii mei. Cine știe ce ne rezervă viitorul, dar să dai mâna cu YouTube și Google pentru a contribui la modelarea acestui viitor, pare un prim pas grozav.”

Utilizarea inteligenței artificiale pentru a imita vocile și stilurile artiștilor a fost un proces care a mers greu: la începutul acestui an, Universal Music Group a depus pretenții de încălcare a drepturilor de autor pentru a elimina o melodie generată de IA de pe YouTube și de pe alte platforme, numită „Heart on My Sleeve” care suna ca o colaborare între Drake și Weeknd, dar niciunul dintre ei nu a fost implicat în cântec.

Președintele și CEO-ul UMG, Lucian Grainge, comentând despre testele AI YouTube, a subliniat necesitatea de a echilibra progresul cu protecția. „Avem o responsabilitate fundamentală față de artiștii noștri de a ne asigura că ecosistemul digital evoluează pentru a-i proteja pe ei și munca lor împotriva exploatării neautorizate, inclusiv de către platformele AI generative”, a spus el într-un comunicat. „În același timp, trebuie să ajutăm artiștii să-și atingă cel mai mare potențial creativ și comercial – în parte, oferindu-le acces la tipurile de oportunități și instrumente creative de ultimă oră, posibile create de AI.”

În mod similar, Robert Kyncl, CEO al Warner Music Group (care a fost anterior director de afaceri al YouTube) a identificat „provocări și oportunități” reprezentate de AI. „YouTube adoptă o abordare de colaborare cu această versiune beta”, a spus el. „Acestor artiști li se oferă posibilitatea de a sprijini procesul și suntem încântați să experimentăm și să aflăm cu ce au venit creatorii.”

„Potențialul AI este incredibil de interesant”, a spus Cohen. „Dar cu orice tehnologie nouă trebuie să avem o abordare responsabilă. Să începem prin a recunoaște că inteligența artificială este menită să amplifice creativitatea umană, nu să o înlocuiască.” El a citat declarația de principii recent lansată de YouTube în colaborare cu industria muzicală în domeniul inteligenței artificiale.

Săptămâna aceasta YouTube a anunțat noi politici care cer creatorilor să indice când încarcă pe platformă conținut generat de AI și a informat că va introduce noi modalități de a solicita eliminarea conținutului de pe YouTube care „simulează o persoană identificabilă” sau „imită vocea unică a unui artist” fără permisiune.

Editor : M.I.