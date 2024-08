Simona Bucura-Oprescu a declarat, vineri în exclusivitate la Digi24, că nu avea legea pensiilor pe masă atunci când a preluat mandatul de ministră a Muncii. Întrebată dacă este sau nu adevărat că Raluca Turcan i-a transmis că i-a lăsat această lege pe jumătate scrisă atunci când a predat mandatul la minister, Bucura-Oprescu a răspuns: „ nu am găsit această lege, iar legea 360/2023, dacă a luat dintr-o lege, acea lege este 127/2019, legea făcută de doamna ministru Olguța Vasilescu”. În replică, Raluca Turcan a spus, pentru Digi24.ro, că proiectul de lege a pensiilor se regăsește în raportul de predare primire și consideră că „se fac niște confuzii”.

Aveați legea pensiilor pe masă de când ați preluat mandatul. Era unul dintre punctele fierbinți.

„Mi s-a spus că nu vom termina legea pensiilor la timp. Nu aveam asta pe masă în momentul când am preluat mandatul. Deci eu nu am găsit o lege a pensiilor. Numai puțin. Trebuie să știți că prima întâlnire pe care am avut-o la comisie pe această lege a fost pe 31 august, iar de la acel moment, împreună cu specialiștii de la Ministerul Muncii și cu cei de la Casa Națională de Pensii și cu partenerii de la Banca Mondială, fiecare componentă a legii a fost discutată articol cu articol. În momentul în care am ajuns ministru al Muncii, aveam un număr de 24 de principii pe care ar trebui să le urmăm, da? Aveam niște propuneri și aveam un număr de trei formule care ne erau propuse. Nici decizia pe care dintre acele trei formule de recalculare a pensiilor nu era luată”, a declarat Simona Bucura-Oprescu, vineri la Digi24.

Ea a adăugat că nu a găsit această lege la Ministerul Muncii, atunci când a preluat mandatul, chestionată dacă este adevărat că Raluca Turcan i-a transmis că i-a lăsat legea pensiilor pe jumătate scrisă.

„Nu am găsit această lege, iar ceea ce pot să vă spun este că legea 360/2023, dacă a luat dintr-o lege, acea lege este 127/2019, legea făcută de doamna ministru Olguța Vasilescu. Pot să vă mai spun ceva. Aceasta a fost discutată articol cu articol, repet, cu partenerii de la Banca Mondială și de la Comisia Europeană și împreună cu specialiștii noștri”, a mai explicat Bucura-Oprescu.

Întrebată mai departe dacă este un adevăr ce spun liberalii și anume că legea era deja pe jumătate scrisă și că legea e profund liberală, ministra Muncii a replicat: „Nu”.

„Vreau să vă mai spun că în momentul în care am devenit ministrul Muncii, deși procesul de evaluare a dosarelor de pensie începuse încă din 2021, dar trebuia să fie început din 2020, tot în baza legii doamnei Olguța Vasilescu, am găsit doar aproximativ 70% dintre dosarele de evaluare finalizate și peste un milion de dosare erau neevaluate, în fapt dosarele cele mai grele. Ca lucrurile să fie foarte clare. A fost făcută legea, a fost adoptată de Parlament, au fost făcute normele”, a conchis Simona Bucura-Oprescu.

Turcan spune că pregătirea legii pensiilor apare și în măsurile privind recalcularea

Fosta ministră a Muncii Raluca Turcan a afirmat, vineri pentru Digi24.ro, că ea a lăsat legea pensiilor în lucru la minister, lucru care poate fi contestat de raportul predare primire.

„Cred că se fac niște confuzii și nu înțeleg de ce, pentru că nu e deloc complicat. Proiectul de text de lege, lucrat într-un grup de lucru oficial constituit pentru legea pensiilor, se regăseste in raportul de predare primire. Așadar, este vorba despre un document oficial. Pregătirea legii pensiilor lucrată în mandatul meu, se regăsește, de asemenea, în toate măsurile de pregătire a recalculării, precum angajarea personalului suplimentar însărcinat cu digitizarea dosarelor cu șină. Nu mai spun că principiile legii se regăsesc în PNRR. Adevărul este foarte simplu de verificat!”, a declarat Turcan, pentru Digi24.ro.

