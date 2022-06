Șoferii indisciplinați în trafic nu mai pot închiria mașini. Cum sunt depistați cei care încalcă regulile

Șoferii indisciplinați în trafic nu mai pot închiria mașini. Firmele din domeniu folosesc o aplicație cu ajutorul căreia văd în timp real zona în care se află conducătorul auto și dacă acesta a depășit viteza legală. Dacă încalcă regulile, șoferul este notificat, iar după trei avertizări, va fi penalizat pentru 7 zile, timp în care nu i se mai permite să închirieze mașini.

-Acum este 12 și 6 minute și pe acest pod unde limita de viteză este 50 h... Eu am deja 108, 110 și o să primesc o notificare după încheierea cursei, în care sunt atenționat că am depășit viteza legală. Și cu cât, ora și locul. La următoarele 2 notificări o să primesc prima mea restricționare de 7 zile, dacă continui după 7 zile să mai depășesc viteza, o să... contul o să fie restricționat o lună și apoi definitiv. Pentru că pot să îmi folosesc telefonul și am verificat, am primit deja un mail prin care mi se aduce la cunoștință că am depășit viteza legală cu peste 55 de km/h.

Și alți șoferi au avut parte de experiențe similare cu mașinile electrice închiriate.

-Ți se pare util? Pe tine te-a notificat vreodată că ai depășit viteza?

-Da, am fost notificat că am depășit viteza și am fost totodată și restricționat în aplicație... și am învățat să nu mai fac acest lucru.

-Cu cât ai depășit viteza?

-Cu 20 km peste limita legală.

-Serviciul ăsta care îți monitorizează cursa, te face să fii mai disciplinat în trafic?

- Vă dați seama, după ce m-au restricționat de două ori... V-am spus, este o metodă foarte bună și, da, te ajută să fii mult mai disciplinat în trafic!



Diana Scholtes - reprezentant firma de închiriere a mașinilor electrice: Trebuie doar să ne uităm puțin la statistici, în București chiar avem o problemă cu viteza excesivă și este un mod pentru noi de a avertiza șoferii că e o conduită care nu e adecvată traficului. Avertizările pe care noi le trimitem clienților încep undeva când se depășește limita de viteză cu 40 hm/h. Când avem de-a face cu două abateri, clientul primește o suspendare a contului de 7 zile și suspendarea poate să se ducă până la 180 de zile, în cazul în care a depășit limita de viteză cu 100 km/h. O altă măsură preventivă pe care o aplicăm noi este restricționarea utilizatorilor sub 26 de ani pe timpul nopții, din date noi am observat o incidență mai mare a accidentelor/evenimentelor rutiere în acel interval orar iar noi încercăm să prevebim asta, iar ca rezultate avem deja o incidență mai mică a evenimentelor rutiere.

Isabella Neagu - jurnalist Digi24: Cei care închiriază mașini au găsit o soluție și pentru străzile care se blochează în mod frecvent din cauza mașinilor care parchează ilegal. De exemplu, pe această stradă nu poți încheia o cursă din cauza faptului că se află în zona albatră a aplicației, zonă care nu permite încheierea călătoriei și predarea mașinii.

Zilnic, 500 de mașini electrice pot fi închiriate de bucureșteni.

Editor : A.P.