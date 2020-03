Alertă la lotul naţional de scrimă, după ce sportivii români au luat contact cu bolnavi de COVID-19 la Budapesta

Sportivii români au aflat că au intrat în contact cu atleţi bolnavi de COVID-19. S-a întâmplat la Cupa Mondială de la Budapesta, de la începutul lui martie. Ana Maria Popescu, multiplă campioana olimpică şi mondială, a făcut parte din lot.

Lotul naţional de scrimă va fi supus de urgenţă testelor, după ce s-a aflat că mai mulţi sportivi chinezi şi sud coreeni care au participat la Cupa Mondială au fost depistaţi pozitiv cu COVID-19.

Atât sportivii români, cât şi cei asiatici au participat la Cupa Mondială de la Budapesta, desfăşurată la începutul lunii martie, transmite Mediafax.

Potrivit unui comunicat al Federaţiei de Scrimă, sportivii participanţi erau asimptomatici.

18 români, dintre care 8 spadasine şi 10 spadasini, au participat la competiţie.

Sportiva Ana-Maria Brânză a transmis un mesaj pe pagina de Facebook:

„Dragilor,

Având în vedere ultimele noutăți, materialele din presa sportivă și dată fiind situația actuală, țin să vă anunț că atât eu, cât și colegele din lotul național și cei din echipa tehnică suntem bine.

În cursul zilei de astăzi am fost informați de către @FIE- International Fencing Federation de cazul sportivilor asiatici testați pozitiv pentru COVID-19. Deși suntem adversari pe planșă, în aceste momente le transmitem gânduri bune și refacere rapidă.

Am urmat cu strictețe recomandările @Federatia Romana de Scrima și am contactat #DSP - eu am fost mai puțin norocoasă și n-am prins un apel telefonic, dar am trimis e-mail și voi insista în perioada imediat următoare deși sunt convinsă că sunt solicitați peste limită!

De când am revenit în țară, am decis să rămân în casă, cu foarte mici excepții. Deși n-am prezentat niciun simptom până în acest moment și pe toată perioada competiției de la Budapesta nu am intrat în contact direct cu vreunul dintre sportivii în cauză, am hotărât că așa este mai sănătos, atât pentru mine, cât și pentru ceilalți.

Nu voi vorbi mai multe despre subiect. Vă rog doar să aveți grijă de voi și nu numai

Să ne revedem sănătoși și zâmbitori.”