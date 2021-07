JO 2020. Hidilyn Diaz, prima sportivă din Filipine care cucereşte un titlu olimpic, va primi o casă și 655.000 de dolari

Viaţa se va schimba total pentru halterofila Hidilyn Diaz, devenită luni prima sportivă din Filipine care cucereşte un titlu olimpic şi care îi va aduce o casă şi un cec în valoare de 655.000 dolari, informează AFP.

După 18 luni de pregătiri în Malaezia, din cauza restricţiilor datorate pandemiei de Covid-19, sportiva de 30 de ani a cucerit, luni, o medalie de aur la categoria 55 kg.

Cu un total de 224 kg, Hidilyn Diaz, care a câştigat argintul în 2016 la Rio, a stabilit un nou record olimpic, scrie Agerpres.

"Am explodat de bucurie, am ţipat şi am plâns", a reacţionat mama sportivei, Emelita Diaz, originară din insula Mindanao.

Prima medalie de aur din istoria olimpică a Filipinelor a fost salutată şi la Manila.

"Mulţumesc Hidilyn Diaz pentru această primă medalie de aur pentru Filipine! Suntem mândri de tine", s-a entuziasmat, pe Twitter, Manny Pacquiao, legenda boxului filipinez.

Dar această medalie îi va aduce drept recompensă sportivei un cec de 33 milioane pesos (655.000 dolari), acordat de autorităţile statului şi de firme private. În plus, în afara acestei sume, care reprezintă o mică avere într-o ţară unde salariul mediu este de aproximativ de 250 euro, Hidilyn Diaz va primi şi o casă.

Societatea imobiliară Megaworld Corporation a anunţat, marţi, că îi va oferi o locuinţă de 14 milioane pesos (236.000 euro).

