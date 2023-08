Pilotul monegasc de Formula 1 Charles Leclerc a declarat, vineri, că nu a discutat deocamdată cu echipa Ferrari în privinţa prelungirii contractului său, transmite DPA. El a dezmințit zvonurile potrivit cărora ar fi negociat pentru un contract de 200 de milioane de euro, amuzându-se pe seama speculațiilor.



''Nu sunt îngrijorat în legătură cu acest lucru'', a afirmat Leclerc înaintea Marelui Premiu de Formula 1 al Olandei.



Leclerc a semnat pe cinci ani cu Scuderia în 2019, astfel că mai are contract până la finalul lui 2024. El a dezminţit, însă, relatările conform cărora şi-ar fi dat acordul pentru un contract în valoare de 200 de milioane de euro.



''Aș vrea eu să am un astfel de acord, e unul foarte bun'', a glumit el.



''Intenţiile mele sunt clare, din partea echipei nu ştiu, dar nu sunt îngrijorat, nu este o prioritate în acest moment. La finalul sezonului vom avea discuţii'', a subliniat Leclerc.



Ferrari ocupă locul patru în clasamentul constructorilor din acest an, iar Leclerc este al cincilea în ierarhia piloţilor.

