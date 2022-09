Tânăra Bianca Costea a reușit o performanță de excepție pentru sportul românesc: este cea mai rapidă înotătoare din lume la juniori în proba de 50 m liber. Ea a obținut duminică medalia de aur la această probă la Campionatul Mondial de natație pentru juniori de la Lima. Pentru unii a fost o mare surpriză, dar cei care o cunosc știu că Bianca este o sportivă cu potențial și cu ambiții mari. În urma cu două luni, după ce devenise vicecampioană europeană la aceeași probă, Bianca Costea a vorbit la Digi24 despre începurile sale în sport și despre cel mai mare vis asl său - medalia olimpică.

În finala probei de 50 m liber feminin, cea mai rapidă probă, Bianca Costea a făcut o cursă de excepție și a cucerit medalia de aur cu timpul de 25 de secunde și 35 de sutimi. În urmă cu două luni, la Europenele de la Otopeni, Bianca lua argintul în aceeași probă. Tânăra sportivă povestea atunci la Digi24 ce înseamnă munca de zi cu zi pentru a ajunge la asemenea performanțe.

„Nu este ușor. Fac 10 antrenamente pe săptămână, uneori 9, dar aceasta este rutina unui sportiv de performanță. Trebuie să te adaptezi la ea și consider că fiecare om care își dorește să ajungă undeva în viață trebuie să se țină de o anumită rutină, care este destul de strictă”, explica tânăra de 17 ani.

Bianca a început să facă înot dintr-o întâmplare, la 6 ani și jumătate. „Părinții m-au dus la un sport ca să am o condiție fizică și încet-încet mi-am dat seama că îmi place foarte tare acest sport și că mă simt bine înotând, că mă simt bine în apă”, a povestit ea.

Bianca este avantajată și de faptul că este înaltă. „Tot timpul am fost un copil înalt. Și la grădiniță eram cea mai înaltă din clasă. Da, antrenoarele mi-au spus că am corp de înotătoare și am zis OK, deci sunt făcută pentru asta”, a mărturisit sportiva.

Născută în 2005 și originară din Galați, Bianca Costea a devenit o specialistă a distanțelor scurte. Ca să ajungă la performanță și să aibă unde să se antreneze, familia ei s-a mutat în mai multe orașe în ultimii ani.

În toate competițiile însă pe Bianca o ajută însă pregătirea mentală, la fel de importantă ca pregătirea fizică.

„În momentul în care sunt la competiții, îmi propun să mă concentrez pe mine și numai pe mine. O modalitate pe care o folosesc pentru a-mi controla emoțiile este să vizualizez cursa foarte bine înainte să intru în apă, pentru că acest lucru mă ajută să știu ce am de făcut, îmi dă încredere în mine și mă ajută să știu că cursa pe care o fac va fi exact cum trebuie”, a dezvăluit Bianca la Digi24.

Ea se pregătește acum cu Adrian Rădulescu, antrenorul campionului David Popovici.

Deși e junioară, Bianca Costea a reprezentat România la Jocurile Olimpice de anul trecut de la Tokyo, la 50 m liber și la 100 m liber. Acum visează la aurul olimpic de la Paris, peste doi ani.

