Britanicul Luke Littler a devenit cel mai tânăr campion mondial la darts din istorie

Fenomenalul adolescent Luke Littler a devenit vineri cel mai tânăr campion mondial la darts, după ce l-a învins în finală pe triplul câștigător al titlului Michael van Gerwen, cu 7-3, informează CNN.

În ciuda faptului că are încă doar 17 ani, Littler a intrat în Campionatul Mondial PDC de darts din acest an ca favorit. O mulțime zgomotoasă strânsă în Palatul Alexandra din Londra i-a cântat serenade precum „Walking in a Littler Wonderland”, dar astfel de presiuni și așteptări nu au afectat jocul lui Littler.

El și-a acumulat rapid un avantaj de 4-0 și, deși Van Gerwen a revenit pentru a câștiga trei seturi/ Olandezul de 35 de ani, care anterior a fost cel mai tânăr campion mondial în vârstă de 24 de ani, nu a părut niciodată să-l provoace cu adevărat.

În cele din urmă, Littler a terminat cu un scor mediu de 102,73 împotriva lui Van Gerwen de 100,69 și a lovit 12,180 de secunde – scorul maxim într-o singură tură – în comparație cu 13 a adversarului său.

„Nu pot să cred, sincer, nu pot să cred”, a spus el pentru Sky Sports imediat după victorie. „Am jucat amândoi atât de bine. Am spus în interviuri că trebuie să încep rapid în seara asta și asta am făcut. Toată lumea visează să câștige acest trofeu, nu-mi vine să cred.”

În perioada de când Littler a a atins celebritatea anul trecut, el a devenit un nume cunoscut în Marea Britanie natală, iar vârsta sa, candoarea afișată în interviuri și sinceritatea au atras publicului britanic. Chiar și premierul țării, Keir Starmer, l-a felicitat pentru „o performanță inspirațională sub o asemenea presiune de a câștiga trofeul”.

„Nu voi spune că sunt cel mai bun, poate că statisticile arată că aș putea fi cel mai bun, dar nu o voi spune niciodată”, a spus el reporterilor.

Pentru adversarul său, Van Gerwen, însă, Littler este un talent care apare o dată pe generație. „De fiecare dată când avea ocazia să mă depășească, o făcea. Uneori spun: „La fiecare 17 ani se naște o stea”, și el este una”, a spus el pentru Sky Sports.

