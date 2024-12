Cum s-a întors Irlanda împotriva lui Conor McGregor. „Oamenii nu vor să aibă de-a face cu el”

Când juriul format din 12 persoane l-a găsit pe Conor McGregor vinovat de agresiune sexuală într-un dosar civil introdus de Nikita Hand, care l-a acuzat că a violat-o într-un hotel din Dublin în decembrie 2018, a fost ultima picătură din paharul plin cu controverse și probleme juridice cu care s-a confruntat unul dintre cei mai faimoși sportivi ai Irlandei. Comercianții au scos de pe rafturi produse legate de numele lui, graffitiurile cu el sunt șterse, iar brandurile au anunțat că renunță la asocierea cu numele lui, scrie BBC.

Un juriu format din 12 persoane din Dublin la găsit pe McGregor vinovat de agresiune sexuală într-un dosar civil introdus de Nikita Hand, care l-a acuzat că a violat-o la un hotel din Dublin în decembrie 2018. Ea a primit despăgubiri de aproape 250.000 EUR. Într-o postare pe rețelele de socializare, McGregor a spus că va contesta decizia. Însă cazul Hand a fost doar una dintre numeroasele probleme juridice și controverse cu care s-a confruntat McGregor, unul dintre cei mai faimoși sportivi ai Irlandei, în ultimii ani.

În 2018, a fost arestat la New York pentru că a aruncat o căruță de metal în fereastra unui autobuz care avea la bord un grup de angajați și sportivi ai Ultimate Fighting Championship (UFC). Un an mai târziu, a fost condamnat și amendat cu 1.000 de euro pentru că a dat cu pumnul într-un bărbat care nu i-a dat de băut într-un pub din Dublin.

Unii comentatori susțin că sprijinul pentru McGregor în Irlanda, unde a fost considerat un pionier, s-a diminuat de ceva timp, dar schimbarea după cazul civil al Nikitei Hand a fost seismică.

În decurs de o săptămână, sute de supermarketuri atât din Marea Britanie, cât și din Irlanda au eliminat mărcile asociate cu el. Proximo Spirits, compania care a cumpărat marca de whisky McGregor’s Proper No Twelve în 2021, a declarat că nu intenționează să-i folosească numele în campanii de acum înainte. IO Interactive, creatorii jocului video Hitman, a transmis că își va înceta colaborarea cu McGregor după decizia instanței. Muzeul Național de Ceară din Irlanda a spus că a eliminat figura lui McGregor în urmă cu două săptămâni.

O figură controversată

În adolescență, locuind în Lucan, Dublin, și-a părăsit slujba de ucenic instalator pentru a urma o carieră într-un sport relativ necunoscut în Irlanda. „Mentalitatea irlandeză este ca atunci când ai terminat școala, dacă nu mergi la facultate, să obții un loc de muncă imediat. Nu îți poți urma visele”, a spus el într-un interviu din 2013 pentru Late Late Show de la RTÉ, când avea 24 de ani și era proape necunoscut.

„Am crezut că pot face ceva cu viața mea. Știam că am capacitatea de a reuși în acest sport”, a spus el.

McGregor a intrat în mainstream într-un moment în care Irlanda se confrunta cu impactul recesiunii din 2008. „Nu există oportunități, toată lumea pleacă în Australia sau Canada și iată acest tip care zice nu, fii mândru că ești irlandez, este grozav să fii irlandez”, spune un reporter sportiv care i-a urmărit cariera. „Obișnuiam să cred că tipul ăsta este grozav, are aceeași vârstă cu mine, sunt absolvent de facultate, am plecat din facultate într-o țară care nu-mi permite nicio oportunitate și iată tipul ăsta care deschide un drum. "

McGregor și-a făcut debutul la UFC la Stockholm în 2013, la vârsta de 25 de ani, învingându-l pe Marcus Brimage și câștigând un premiu knockout of the night, care a venit cu un bonus de 60.000 de dolari. Într-o conferință de presă după eveniment, McGregor a spus că a fost cel mai bun moment al carierei sale de până acum. Banii i-au schimbat viața lui McGregor „până în punctul în care toată lumea a încetat să-l trateze ca pe un om”, a mai spus reporterul BBC.

McGregor s-a îndepărtat de UFC în 2017, petrecând o mare parte din acel an făcând campanie pentru un meci de box cu Floyd Mayweather. S-a luptat cu Mayweather în luna august a acelui an, fiind confruntat cu acuzații de rasism în timpul turneului de promovare, pe care McGregor le-a respins. Mayweather l-a oprit în runda a 10-a, iar lupta cu acesta a marcat o schimbare în comportamentul lui McGregor.

McGregor s-a întors în Octogon în octombrie 2018 - cu două luni înainte de noaptea în care un juriu a constatat (în 2024) că a agresat-o pe doamna Hand - și a pierdut în fața lui Khabib Nurmagomedov. Nu a mai luptat din 2021, dar într-o declarație de marți a indicat că își pregătește întoarcerea.

Procesul de agresiune sexuală

Nikita Hand, o hairstylistă în vârstă de 35 de ani, a făcut o declarație la poliția irlandeză la începutul anului 2019, susținând că McGregor a violat-o. După o investigație, poliția a înaintat cazul Directorului Procuraturii Publice (DPP) din Irlanda.

Presa irlandeză a raportat despre acuzații fără a-l numi pe McGregor, dar știrile care l-au dezvăluit ca suspect au apărut în SUA câteva luni mai târziu. DPP a decis să nu-l urmărească penal pe McGregor din cauza probelor insuficiente.

Doamna Hand a intentat apoi o acțiune civilă împotriva lui McGregor, dându-l în judecată pentru despăgubiri pentru agresiune. Aceasta a susținut, de asemenea, că și prietenul lui McGregor, James Lawrence, a agresat-o fără consimțământul ei. Juriul a constatat că a fost agresată de McGregor, dar nu și de Lawrence. McGregor a recunoscut, dar a spus că a fost consensual.

Centrul de Criză pentru Viol din Dublin (DRCC) a declarat că apelurile în cele șase ore de la pronunțarea verdictului au crescut cu 150%. Vorbind în afara tribunalului, doamna Hand a încurajat victimele agresiunii sexuale să „continue să lupte pentru dreptate”.

Acum, o sală de sport din Corrandulla, Galway, pictează un alt desen peste o pictură murală imprimată pe pereți din 2016, care îl înfățișează pe McGregor, cu tricolorul irlandez în spatele și cu pumnii batând aerul.

„Odată cu hotărârea instanței de săptămâna trecută, eram în mașină și am auzit la radio și am sunat imediat la câțiva membri ai personalului meu și am spus: „Trebuie să dăm jos asta”, a spus Gary Scully, proprietarul sălii de sport.

El spune că McGregor „nu mai este un model pentru publicul larg” după decizia juriului.

„Oamenii nu vor să aibă nimic de-a face cu el, nu vor să-l vadă, nu vor nicio legătură. Felul în care s-a comportat este absolut groaznic”, mai spune acesta. „S-a simțit de parcă era deasupra legii, iar acum s-a dovedit că nu este.”

