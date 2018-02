Becali, despre Bălgrădean: Dacă faci un portar maimuţă, îl onorezi

Finanţatorul FCSB, Gigi Becali, a declarat, marţi, că odată cu transferul lui Cristian Bălgrădean şi-a adus aminte de perioadă când acesta evolua la Dinamo şi îl făcea maimuţă. Omul de afaceri a precizat că se referea la calităţile de portar ale lui. „Dacă faci un portar maimuţă, îl onorezi”, a adăugat Becali.

„Duckadam, îl consultăm, dar l-am văzut că zice că Râmniceanu e foarte bun porrtar. M-am interesat şi am întrebat «e bun Râmniceanu?» M-am consultat cu alţi oameni şi au zis că nu. Eu nu mă pricep la portari. Părerea lui am văzut-o la televizor. I-am întrebat pe Dică, pe MM şi pe alte două persoane, pe care nu vi le spun. Şi au spus nu şi am zis şi eu nu. Am primit 50 de mesaje, portari din toată Europa şi toată lumea, noaptea la 1. A doua zi, o sută de mesaje de portari, cu clipuri video. Cu mesaje de la portari din România: «ia-mă, nea Gigi, că cutare, că fac, că dreg». Felgueiras l-am avut propus de două luni, dar n-a jucat de doi ani. Am primit mesaj de la impresarul lui. Am primit de la mulţi portari, dar nu vreau să le dau numele. Am primit şi de la finul Pandele: «ia-l pe Balaure (n.r. - Dragoş Balauru), că e bun.» Am întrebat şi «nu e». Am primit mesaj de la ăsta, care juca la CFR Cluj, portar, Mincă. M-am interesat, am vorbit cu trei, patru, cinci persoane, că nu mă pricep, dar au zis nu. După care, mi-a zis cineva: «cel mai bun portar din România, este la ora asta Bălgrădean» Şi mi-am adus aminte de când îl făceam maimuţă, când juca cu Dinamo, că e maimuţă”, a declarat Becali, la Digi Sport.

Atrăgându-i-se atenţia că poate fi jignitor să-l facă maimuţă pe jucător, Becali a răspuns: „Maimuţă, că apără ca maimuţa. N-are de ce să fie jignitor, că e băiat drăguţ, nu poate să fie jignit când îl fac maimuţă. Dacă faci un portar maimuţă, îl onorezi. Bine, agil. Şi atunci am vorbit cu 5-6 persoane, m-a sunt şi Borcea şi mi-a zis: «mă, naşule, cel mai bun din România, eu am vrut să-l iau, ai mei n-au vrut să-l ia.» L-am întrebat pe Dică: «îţi place de Băllgrădean?» A zis da. L-am întrebat pe MM, a zis da. Asta a fost tot. Am sunat, am vorbit şi l-am luat. L-am luat, ca să apere. Mai trebuie să mai spun mai mult. De ce l-am luat, ca să-l ţinem rezervă pe Bălgrădean? Vlad va mai apăra din când în când. Dică poate să apere cu cine vrea, eu i-am luat portar. La portar nu mă bag, că nu mă pricep. Dică să apere cu cine vrea. Eu i-am luat portar.”

Becali a adăugat că nu va renunţa la criticile publice la adresa jucătorilor.

„La Steaua faci faţă presiunii, eşti lăudat, nu faci, te distruge patronul. Astea sunt metodele mele, fiecare face ce vrea. Cea mai bună metodă este bătaia în public. Bătaia în public ajunge la os, te ustură, plângi”, a precizat el.

FCSB l-a transferat, luni, pe portarul Cristian Bălgrădean de la CS Concordia Chiajna, după ce Andrei Vlad a greşit în derbiul cu FCSB.

