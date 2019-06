Gheorghe Hagi îl critică dur pe Răzvan Lucescu, după ce acesta a criticat naționala U21

Gheorghe Hagi (54 de ani) i-a felicitat pe jucătorii naţionalei U21 a României după calificarea în semifinalele EURO 2019, din Italia şi San Marino, însă a avut şi un discurs acid la adresa lui Răzvan Lucescu (50 de ani), în urma recentelor declaraţii făcute de antrenorul lui PAOK Salonic, transmite Mediafax.

Mai exact, Hagi a fost vizibil deranjat de faptul că Lucescu Jr. a spus că naţionala U21 nu poate reprezenta generaţia care poate fi salvarea fotbalului românesc şi că doar cinci sau şase jucători din actuala echipă a lui Mirel Rădoi vor reuşi să evolueze la cel mai înalt nivel şi să formeze un grup puternic.

„Bravo lor că s-au bătut cu cei mai mari. Unii înghit în sec. Haideţi să ne bucurăm de succesul lor, să vorbim despre ei. Germania o să vină, o să fie o semifinală. Băieţii ăştia au ajuns atât de departe. Au valoare, bravo lor. Sunt o generaţie”, a declarat Gheorghe Hagi, luni seară.

„Apropo de ce a zis Răzvan Lucescu, că am citit în ziar, că nu e o generaţie. Ba da, e o generaţie. E o generaţie care a fost crescută, au merite, nu cum a zis el că nu e o generaţie, sunt doar cinci, şase jucători. Probabil că el nu ştie ce înseamnă să construieşti o generaţie, să lucrezi cu copii. Să se ducă în Grecia, la pistolarul lui (n.r. patronul lui PAOK, Ivan Savvidis) pe care îl are acolo, la PAOK, cu pistoalele şi toate. A greşit flagrant faţă de aceşti copii. Taică-su a jucat în generaţia anilor '70, în anii '80 am avut o generaţie care a câştigat Champions şi a făcut performanţe foarte mari. Şi în anii '90 a fost altă generaţie care ne-a dus la Campionate Mondiale şi Europene. Pentru el e greu să înţeleagă acest lucru sau probabil nu îi convin performanţele care se obţin”, a adăugat „Regele”.

Fostul mare fotbalist a mai spus că „Răzvan s-a legat că nu e o generaţie şi e ceva grav faţă de aceşti băieţi, ei sunt un grup, o echipă, o generaţie”.

„A făcut o greşeală mare, enormă, gravă, să nu recunoşti o generaţie care uite unde te-a adus. El nu e obişnuit cu generaţiile, e obişnuit cu pistolarii din Grecia. Ataci nişte copii! Să dai cinci, şase nume, cum să fie doar cinci, şase nume într-o generaţie care cred că o să ajungă 15 în echipa naţională sau 20 din ei? O să încerce să ducă România unde nu visa niciunul. Mulţi dintre oameni e greu să viseze că aceşti copii pot ajunge să joace, dar uite că joacă în semifinale de Campionat European U21, ceva unic în România. Am rămas tablou când am citit. Contează mai mult PAOK, pistolarii, pistoalele şi ce mai e pe la ei”, a mai spus Hagi.

„Eu zic că a făcut o greşeală enormă, dar e greu cu lucratul, cu construitul la jucători tineri, să construim, e greu. Tatăl său a făcut-o foarte bine şi ştie ce înseamnă o generaţie, să creşti o generaţie, că construieşti generaţii de campioni, care după aceea reprezintă ţara pe cel puţin 10 ani. Tatăl său ştie, el mai puţin, el e mai pragmatic, a ajuns la un nivel aşa de mare, a câştigat campionatele şi e greu. Am văzut că ne critică fotbalul românesc, asta e, ce să facem? Le suportăm, dar să vină să împingă şi să muncească şi să facă ceva pentru fotbalul românesc, să lase pistolarii pe acolo”, a subliniat el.

Ce a declarat Răzvan Lucescu despre România U21

Reacţia lui Hagi vine după declaraţiile lui Răzvan Lucescu, dinaintea meciului cu Franţa, care a adus calificarea tricolorilor U21 în semifinalele turneului final.

„Nu, generaţia asta nu poate fi salvarea fotbalului românesc. E doar o speranţă, o situaţie de moment. Cum noi nu suntem în măsura de a avea performanţe cu echipele de club, cu echipa națională mare, ne legăm foarte tare de această naţională de tineret. Dar naţionala de tineret nu înseamnaă fotbalul românesc. După acest turneu, fiecare jucător o va lua pe un drum. Poate fi dusă această naţională, toată, la naţionala mare şi poate obţine rezultate la nivelul naţionalelor mari? Nu! A, că dintre aceşti jucători, 5-6 vor forma un grup puternic şi poate că acest grup poate aduce calificări echipei naţionale, da. Asta se poate întâmpla. Sunt emoţionat că sunt atâţia români la turneul final. E echipa naţională cea mai iubita la acest moment. E aspectul cel mai frumos şi dătător de speranţe”, a spus Răzvan Lucescu.

Rapid Bucureşti, în două mandate, FC Braşov şi Petrolul Ploieşti sunt echipele de club antrenate de Răzvan Lucescu în ţară. Acesta a pregătit şi naţionala României, în perioada 2009-2011. Din 2017 o pregăteşte pe PAOK Salonic, alături de care a câştigat titlul şi două Cupe ale Greciei.

11 jucători convocaţi iniţial de Mirel Rădoi la Campionatul European sunt formaţi la Academia lui Gheorghe Hagi: Radu Boboc, Tudor Băluţă, Virgil Ghiţă, Andrei Ciobanu, Denis Drăguş, Ianis Hagi, Dragoş Nedelcu, Cristian Manea, Cătălin Căbuz, Alexandru Cicâldău şi Florin Coman.