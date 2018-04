Hagi îl critică pe Dragnea: Aud că se fac stadioane prin cine știe ce comune...

Gheorghe Hagi a spus în mai multe rânduri că este gata să plece din țară, iar după victoria de la Giurgiu a oferit un nou motiv care l-ar putea împinge să părăsească Liga 1 pentru un proiect la un club din străinătate. Situația stadioanelor din România îl supără pe Hagi, care și-a construit propria arenă și bază de pregătire, în timp ce alte localități beneficiază de proiecte noi, informează Digi Sport.

Hagi s-a supărat, după ce președintele Camerei Deputaților, Liviu Dragnea, a anunțat, săptămâna trecută, că în toată țara vor fi construite 400 de stadioane noi din bani publici, unele la Focșani, Alexandria sau Turnu Măgurele, însă Constanța nu figurează în niciun proiect.

Stadionul din Alexandria ar urma să coste 12 milioane de euro, iar cel de la Turnu Măgurele, de doar 2.000 de locuri, 3 milioane de euro. Banii ar urma să vină de la Compania Națională de Investiții.

Hagi și-ar dori și la Constanța un stadion nou. În tot județul, ultima bază sportivă a fost construită chiar de el, la Ovidiu, cu doar câțiva ani în urmă, din fonduri proprii, însă infrastructura lipsea cu desăvârșire. De exemplu, acolo nu există nici măcar acum canalizare și "Regele" spune că este pe cale să finanțeze tot el construirea ei. În tot acest timp, stadionul Farul, unde Hagi însuși a făcut primii pași în fotbal, este lăsat în paragină.

„Poate auzim într-o bună zi că se face un stadion și la Constanța! Se fac stadioane în toată țara! Aud că se fac și prin cine știe ce comune... Mai trebuie la o comună să se facă stadion frumos și la Constanța... nu se poate! Sau nu e în plan!”, a tunat Gheorghe Hagi, la conferința de presă de duminică, de la finalul meciului Astra - Viitorul 0-2.

„Și sunt la bani... Am auzit că se fac vreo 100 de stadioane, dar nu am auzit nimic de Constanța. Orașul e prea mic, nu e important. S-a născut unul acolo, mare fotbalist, o Academie... Nu, ce să-i facem? Lasă, că a băgat el bani acolo, că iubește prea mult fotbalul și a băgat bani pe câmp. Nu am nici canalizare, acum vreau să fac. Vă dați seama unde ne ducem?”, a mai spus Hagi.