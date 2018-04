PSG, campioană în Franța după 7-1 cu deținătoarea titlului de anul trecut

PSG şi-a asigurat titlul cu cinci etape înainte de finalul sezonului. Suporterii parizieni au avut ce vedea duminică seară: echipa lor a câştigat cu 7 la 1 derby-ul cu AS Monaco, nimeni alta decât campioana de anul trecut. PSG a marcat patru goluri într-un interval de 14 minute.

PSG şi-a asigurat al şaptelea titlu din istorie, după ce a câştigat derby-ul cu AS Monaco. Parizienii au rezolvat soarta partidei în prima jumătate de oră. Lo Celso a deschis scorul, Cavani a dublat diferenţa, iar Di Maria a reuşit un gol de generic. Scorul la pauză a fost 4 la 1.

Lo Celso şi-a trecut în cont dubla, iar Monaco a punctat prin Rony Lopes.

Recitalul celor de la PSG a continuat: Di Maria a făcut şi el dubla. Apoi, Falcao a încurcat porţile, iar scorul a devenit 6 la 1.

Draxler a închis tabela. S-a terminat 7 la 1 pentru PSG, care e matematic campioană, cu cinci etape înainte de finalul sezonului.

Cu cinci etape înainte de finalul sezonului, Paris Saint-Germain are 87 de puncte, iar AS Monaco, locul doi în clasament, are 70 de puncte, astfel că nu mai poate trece pe prima poziţie.

PSG a mai câştigat campionatul Franţei în 1986, 1994, 2013, 2014, 2015 şi 2016. Astfel, PSG a egalat-o pe Olympique Lyon la acest capitol. În top este Saint Etienne, cu 10 titluri și e urmată de Olympique Marseille (9), Monaco și Nantes (8), scrie digisport.ro.

Meciul cu Monaco a fost special și pentru Edinson Cavani. „Matadorul” l-a egalat pe Zlatan Ibrahimovic în topul golgheterilor lui PSG, în Ligue 1. Fiecare și-a trecut în cont câte 113 reușite.

Duminică s-au mai câştigat în Europa două titluri naţionale: Manchester City s-a impus în Anglia şi PSV Eindhoven în Olanda.

PSG e prima echipă din Top 5 campionate din Europa care a atins borna de 100 de goluri marcate în acest sezon. Poziția secundă e ocupată de Manchester City, cu 93 de goluri.