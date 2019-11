Echipa de fotbal ai cărei fani nu au voie să intre pe stadion din motive etnice. Sunt considerați un risc de securitate

Fotbalul nu înseamnă mare lucru în lipsa fanilor: sunt vorbele unui celebru antrenor scoțian. Ei dau viață jocului și ridică moralul jucătorilor. Dar cum e când o echipă NU are voie să aibă fani? E cazul unei echipe din Turcia dintr-un fief al kurzilor. Suporterii nu-şi ascund mândria rădăcinilor etnice, motiv pentru care mulți turci îi consideră o amenințare. Încă de la primul fluier al unui meci, așa cum se întâmplă aici, politica ia locul fanilor în tribune. Urmăriți un reportaj marca „Focus Europa”, un proiect Digi24 şi Deutsche Welle. Emisiunea e difuzată vinerea la ora 23:00 și în reluare sâmbăta de la ora 19:30.

Amedspor, echipă de divizia secundă în Turcia, se pregătește să lupte pentru a evita retrogradarea, într-un meci la Tarsus, un oraș de la malul Mării Mediterane. Autocarul e gata să plece spre stadion, iar președintele clubului se așteaptă la un meci greu în deplasare. Încă o dată, fanii Amedspor nu au voie pe stadion. Așa se întâmplă de ani buni, motivul oficial fiind riscurile de securitate. Fanii veniți oricum sunt dezamăgiți:

„Nu pot asigura paza pentru 30-40 de fani ai echipei adverse?”

„Provocările nu pornesc niciodată de la noi, suntem un club care promovează înțelegerea și pacea” - spun ei.

Autocarul echipei, însoțit de un vehicul blindat al poliției

În drumul spre stadion, autocarul echipei este însoțit de un vehicul blindat al poliției doar pentru că președintele clubului și jucătorii sunt din fieful kurd Diyarbakîr.

„Nimeni nu își pune problema că noi călătorim fără fani de fiecare dată. Nu este corect. E dureros”, spune Metin Kilavuz, președintele Amedspor.

Pe stadion sunt și mulți polițişti. Adversarii kurzi sunt întâmpinați de culorile naționale ale Turciei.

Meciul nu merge bine pentru Amedspor. Fanii echipei adverse strigă: „Acesta e Tarsus, nu veți mai ieși de aici”. La final, Amedspor pierde cu 5 la 0. Președintele clubului, Metin Kilavuz, se grăbește să plece de pe stadion.

Cel puțin de data aceasta, oficialii echipei și jucătorii n-au mai fost bătuți - așa cum s-a întâmplat în luna octombrie.

Fani ținuți la distanță

Rezultatul sumbru a doborât moralul jucătorilor. De când autoritățile nu i-au mai primit pe fani, echipa a fost într-un continuu declin.

„Bineînțeles că ne-ar plăcea să avem suporterii alături de noi. Am încetat să mai număr câte meciuri am jucat cu tribunele goale. Nu cred că se mai întâmplă așa ceva în altă parte”, spune Mansur Çalar, căpitanul echipei Amedspor.

Nici măcar după meci fanii nu au voie să se apropie de echipa lor. Kilavuz și jucătorii săi trebuie şi ei să aștepte. Poliția îi lasă să iasă întotdeauna ultimii de pe stadion, invocând tot motive de securitate.

Președintele clubului, inculpat de mai multe ori

Orașul kurd Diyarbakîr, casa celor de la Amedspor, e pe malul râului Tigris.

În trecut, aici au existat ciocniri violente între naționaliștii kurzi și armata turcă.

Primarul ales din Diyarbakîr a fost înlăturat de guvern. Acuzația: susținerea terorismului. Acum, portretele președintelui Erdogan veghează străzile. Metin Kilavuz, avocat de profesie, a fost martorul declinului democrației în orașul său natal. El însuși a fost inculpat de mai multe ori.

„Astăzi, nu există niciun miting, nicio conferință de presă și nicio altă formă de exprimare publică în acest oraș. Dar problema kurdă trebuie rezolvată. Dacă vom reuși, Diyarbakîr ar putea deveni un loc frumos”, spune Metin Kılavuz, președintele Amedspor.

Atacant acuzat de propagandă teroristă

Însă drumul e lung. Jucătorii Amedspor au fost vizați în mod repetat de autorități.

Atacantul Deniz Naki s-a născut în Germania. Acum trei ani, a apărut în fața instanței fiind acuzat de propagandă teroristă. Criticase public forțele de ordine turcești. După întoarcerea în Germania, persoane necunoscute au tras asupra mașinii sale pe autostradă.

Fie că sunt turci sau kurzi, mulți fotbaliști nu mai vor să joace în Diyarbakîr. Kilavuz se chinuie să găsească sponsori şi clubul e amenințat de faliment.

Noul stadion de la periferia orașului nu va schimba nimic. Însă Metin Kilavuz vrea să țină acest club în viață. Ca parte a identității kurde din Turcia.

„Trăim în Turcia. Luptăm pentru drepturile noastre aici și pentru o țară în care toată lumea își poate exprima opinia fără teama unor repercusiuni. Acesta e crezul Amedspor”, spune Metin Kılavuz, președintele Amedspor.

El speră ca povestea singurului club de fotbal profesionist kurd din Turcia să continue, chiar și cu tribunele goale, dacă trebuie.

Editare web: Luana Păvălucă