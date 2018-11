Un antrenor celebru a învins cancerul

Gianluca Vialli, fost coechipier şi antrenor al lui Dan Petrescu la Chelsea, a dezvăluit că a suferit de cancer, într-un interviu acordat publicaţiei Corriere della Sera.

"Am considerat-o o simplă fază din viaţa mea pe care a trebuit să o trăiesc cu curaj şi din care să învăţ ceva. Purtam un pulover pe sub cămaşă pentru ca lumea să nu remarce nimic, să fiu acelaşi Vialli pe care-l ştiau. Apoi am decis să-mi spun povestea şi să trec totul într-o carte. Sunt bine acum, foarte bine într-adevăr. A trecut un an şi am din nou un fizic bestial, deşi nu ştiu cu certitudine cum se va termina acest meci. Viaţa este făcută din zece la sută ceea ce ni se întâmplă şi din 90 la sută cum o înfrunţi. Sper ca povestea mea să-i inspire pe cei care sunt la răscruce în viaţă", a declarat Vialli, în vârstă de 54 de ani.

El a dat detalii despre tratamentul urmat, operaţie, apoi opt luni de chimioterapie şi şase săptămâni de radioterapie.

Ca jucător, Vialli a evoluat pentru formaţiile Cremonese, Sampdoria, Juventus şi Chlesea, acumulând 59 de selecţii în naţionala Italiei. Ca antrenor, el a pregătit formaţiile Chelsea şi Watford. Fostul atacant a mai colaborat cu posturile Sky Italia şi BBC.

Sursa: news.ro

