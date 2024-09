Nations League. România a învins cu emoții Lituania. Mitriţă: Domnul Lucescu a avut încredere în mine. Trebuia să îl răsplătesc

Naţionala de fotbal a României a învins cu emoţii selecţionata Lituaniei, cu scorul de 3-1 (1-1), luni seara, pe Stadionul Steaua din Bucureşti, în Grupa C2 a Ligii Naţiunilor.

Partida de pe Stadionul Steaua a început perfect pentru tricolori, care au deschis scorul în minutul 4, după o pasă excelentă a lui Stanciu, finalizată de Valentin Mihăilă.

Lituanienii au replicat printr-o dublă ocazie la poarta lui Târnovanu, în minutul 29, dar portarul nostru a fost la post.

Drăguş a trimis puţin pe lângă poartă două minute mai târziu, dar oaspeţii au egalat în minutul 34, prin Kucys, la o acţiune de atac care a surprins defensiva tricoloră.

Târnovanu a mai scos odată, în minutul 57, însă lituanienii au reuşit să înscrie în minutul 78. Intrat de doar câteva minute, Antanavicius a înscris cu capul, dar după verificarea VAR golul a fost anulat.

Tricolorii au preluat conducerea în minutul 87. Ianis Hagi a fost faultat în careu de către Lasickas, arbitrul a dictat penalti după ce faza a fost controlată de VAR, iar Răzvan Marin a transformat.

În minutul 90+2 Alexandru Mitriţă a plecat pe contraatac, a trimis la Alibec, acesta i-a pasat tot lui, iar Mitriţă a stabilit scorul final, 3-1 pentru România.

În grupă, România are şase puncte şi ocupă primul loc, urmată de Kosovo şi Cipru, ambele cu câte trei puncte. Lituania este pe ultimul loc, fără punct câştigat.

ROMÂNIA: 16. Ştefan Târnovanu - 2. Andrei Raţiu, 3. Radu Drăguşin, 15. Andrei Burcă, 11. Nicuşor Bancu - 18. Răzvan Marin, 6. Marius Marin, 10. Nicolae Stanciu (căpitan) - 20. Dennis Man, 9. Denis Drăguş, 13. Valentin Mihăilă.

Selecţioner: Mircea Lucescu.

Rezerve: 1. Florin Niţă, 12. Laurenţiu Popescu - 4. Cristian Manea, 5. Viorel Ghiţă, 7. Denis Alibec, 8. Alexandru Chipciu, 14. Ianis Hagi, 17. Florinel Coman, 19. Andrei Artean, 21. Darius Olaru. 22. Alexandru Mitriţă, 23. Deian Sorescu.

LITUANIA: 12. Edvinas Gertmonas - 17. Pijus Sirvys, 4. Edvinas Girdvainis, 20. Rokas Lekiatas, 3. Artemijus Tutyskinas, 13. Justas Lasickas (căpitan) - 8. Giedrius Matulevicius, 14. Vykintas Slivka, 6. Modestas Vorobjovas, 23. Artur Dolznikov - 11. Armandas Kucys.

Selecţioner: Edgaras Jankauskas.

Rezerve: 1. Mantas Bertasius, 16. Deividas Mikelionis - 2. Titas Milasius, 5. Kipras Kazukolovas, 7. Klaudijus Upstas, 9. Gytis Paulauskas, 10. Tomas Kalinauskas, 15. Matas Vareika, 18. Ovidijus Verbickas, 19. Valdas Paulauskas, 21. Dominykas Barauskas, 22. Domatas Antanavicius.

Cartonaşe galbene: Mihăilă 65; Târnovanu 78, I. Hagi 90+8 / Matulevicius 8, Lekiatas 46, Slivka 53, Edgaras Jankauskas 79

Arbitri: Rade Obrenovic – Jure Praprotnik, Grega Kordez – David Smajc (toţi din Slovenia);

Arbitri VAR: Nejc Kajtazovic - Alen Borosak (ambii din Slovenia).

Alexandru Mitriţă: Domnul Lucescu a avut încredere în mine. Trebuia să îl răsplătesc cu ceva

Alexandru Mitriţă, autorul unui gol în meciul cu Lituania, este fericit că a revenit la echipa naţională şi că l-a răsplătit pe selecţioner cu un gol marcat.

„Mulţi oameni au declarat lucruri rele la adresa mea, dar domnul Lucescu a avut încredere în mine. Trebuia să îl răsplătesc cu ceva. Îi multumesc că a avut încredere în mine. Sunt bucuros că am marcat, dar important este că am luat cele trei puncte. Au fost emoţii foarte mari, iar eu cred că pe bancă emoţiile sunt mai mari: Cum spuneam, important e că am câştigat pe un teren foarte greu. Acum trebuie să ne focusăm la fiecare antrenament, la fiecare meci. Am jucat foarte bine în a doua repriză şi am demonstrat că suntem o echipă unită”, a declarat Alexandru Mitriţă, potrivit News.ro.

Ianis Hagi: Mă simt fericit, când joc fotbal sunt fericit. Mai ales când joc pentru echipa naţională

Ianis Hagi a declarat, luni seară, că este foarte fericit că România a obţinut două victorii în Liga Naţiunilor, cu Kosovo şi Lituania. El a vorbit şi despre situaţia sa de la Glasgow Rangers.

„Am întâlnit un adversar care a jucat foarte bine. Dar a fost bine că am căştigat şi am încheiat această acţiune cu două victorii. Ştiam sigur că va da penalti. M-a atins, am căzut, mă bucur că a dat penalti. Mă simt fericit, când joc fotbal sunt fericit. Mai ales când joc pentru echipa naţională. Sunt la Rangers, mai am contract acolo, am dat două mesaje, iubesc clubul şi sunt gata să mă lupt pentru fani şi pentru tot ce înseamnă acest club pentru fotbalul european. Sunt pregătit să lupt, toţi mă ştiu, ştiu cine sunt, mă lupt. Iubesc provocările, îmbrăţişez această provocare”, a declarat Ianis Hagi la Prima TV.

Cipru, învinsă categoric de Kosovo

Echipa naţionala din Kosovo a învins luni, în deplasare, scor 4-0, echipa naţională a Ciprului, într-un meci din grupa României în Nations League.

Pe AEK Arena din Larnaca, starul oaspeţilor, Vedat Muriqi, a deschis scorul încă din minutul 9, când a transformat un penalti, iar în minutul 21 acelaşi jucător a marcat pentru 2-0 şi la pauză kosovarii intrau fără emoţii.

Franco Foda a schimbat în repriza secundă, când Muriqi a fost înlocuit de Albion Rrahmani, iar fostul rapidist a înscris al treilea gol al oaspeţilor, în minutul 48.

Scorul final a fost stabilit de Lumbardh Dellova, în minutul 55, şi Kosovo a adunat primele trei puncte în grupa C2 a Diviziei C din Nations League, acolo unde evoluează în aceeaşi grupă cu România.

