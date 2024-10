Victorie mare pentru FCSB în zece oameni în Europa League. A învins PAOK Salonic în deplasare

FCSB a obţinut o victorie mare cu echipa greacă PAOK Salonic, cu scorul de 1-0 (1-0), joi seara, pe Stadionul Toumba din Salonic, în etapa a doua a competiţiei de fotbal Europa League, deşi a jucat aproape o repriză în inferioritate numerică.

La Salonic, gazdele au avut prima ocazie, în minutul 9, când Târnovanu a scos la lovitura de cap a lui Baba Rahman. Taison a trimis în bară, în minutul 28, iar bucureştenii l-au pierdut pe Lixandru, accidentat la genunchi în minutul 45+4.

După alte patru minute, la ultima fază a primei reprize, Olaru a recuperat un balon, l-a depăşit pe Michailidis şi i-a pasat în careu lui Bîrligea, iar acesta a înscris.

Oaspeţii au intrat cu avantaj la pauză, dar au rămas în zece din minutul 56, după eliminarea lui Olaru, care a primit al doilea cartonaş galben pentru un henţ stupid.

Târnovanu a intervenit excelent la capul trimis de Despodov, în minutul 62. Bîrligea s-a accidentat şi el, fiind înlocuit în minutul 78.

Deşi repriza secundă a fost prelungită cu zece minute, bucureştenii au rezistat, chiar dacă grecii au lovit bara în minutul 90+7, prin Michailidis, şi s-au impus cu 1-0.

PAOK a bifat a treia înfrângere consecutivă în toate competiţiile, iar FCSB se numără printre cele cinci echipe care au punctaj maxim în Liga Europa, fiind pe locul 4 în clasament, cu 6 puncte.

PAOK SALONIC: Kotarski – Sastre (A. Zivkovic 70), Kedziora, Michailidis, Baba Rahman – M. Camara (Bakayoko 69), Ozdoev (Schwab 73) – Taison, Konstantelias, Despodov (Shola Shoretire 83) – Chalov (Tissoudali 70).

Antrenor: Răzvan Lucescu

FCSB: Târnovanu – V. Creţu, Dawa, M.Popescu, Radunovic – Şut, Lixandru (Edjouma 45+6) – Al. Băluţă (Miculescu 46), Olaru, Fl. Tănase (Oct. Popescu 64) – Bîrligea (Baba Alhassan 78).

Antrenor: Elias Charalambous

Cartonaşe galbene: M. Camara 3, Sastre 45+2 / Fl. Tănase 16, M. Popescu 43, Olaru 45+4, Bîrligea 74, Târnovanu 86

Cartonaş roşu: Darius Olaru (FCSB) min. 56

Arbitri: Sascha Stegemann - Marco Achmuller, Christof Gunsch - Martin Petersen (toţi din Germania)

Arbitri VAR: Pascal Muller - Katrin Rafalski (ambii din Germania)

Foto: Flashscore

Daniel Bîrligea: Avem şase puncte, nu ni le mai fură nimeni!

Daniel Bîrligea, atacantul echipei FCSB, a marcat golul victoriei bucureştenilor la Salonic şi spune că este mândru de coechipierii săi.

„Sunt foarte mândru de toate sacrificiile făcute şi cu arbitrajul un pic de partea lor. Dar am dat totul din noi. Golul e important pentru echipă. I-l dedic lui Lixandru. Golul, să zicem că nu e meritul meu, e meritul lui Olaru. E jumătate-jumătate. El a luptat, eu am fost acolo. Trebuia să luptăm. Aveam 1-0 şi ne-am bătut pe fiecare minge, am alergat, am luptat cu toţii, şi Dumnezeu ne-a ajutat. Avem şase puncte, le punem acolo, nu ni le mai fură nimeni. Mai avem şase meciuri în care putem să facem puncte. Acum ne gândim la meciul de la Buzău. Ne pare rău pentru accidentări, să sperăm că vor sta cît mai puţin în afara terenului”, a declarat Bîrligea.