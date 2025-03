FCSB - Lyon. Când crede Radunovic că s-a pierdut meciul. Băluţă: E păcat, am muncit mult. În retur să ne gândim la o minune

FCSB a fost învinsă de echipa franceză Olympique Lyon cu scorul de 3-1 (1-0), joi seara, pe Arena Naţională din Bucureşti, în prima manşă a optimilor de finală ale competiţiei de fotbal Europa League. După meci, jucătorii FCSB s-au arătat dezamăgiți de rezultat, și au spus că au arătat „că ne putem bate cu oricine”. Radunovic a declarat reporterilor că „diferenţa dintre fotbalul nostru şi cel francez s-a văzut în ultimele douăzeci de minute ale meciului”.

Elias Charalambous: Rezultatul nu reflectă realitatea din teren

Elias Charalambous, antrenorul echipei FCSB, ştie că va fi greu ca formaţia sa să meargă mai departe după înfrângerea cu Lyon, de pe teren propriu, dar spune că bucureştenii îşi vor juca şansa până la capăt.

„Rezultatul nu reflectă realitatea din teren. Nu reflectă ce am văzut în această seară. Am jucat cu o echipă de top class, băieţii mei merită felicitaţi. Am arătat ca o echipă mare în multe momente, dar aici orice eroare te poate costa. Am început foarte bine, cu şanse de a marca, jucătorii au urmărit planul.

Când dai spaţiu acestor echipe, plăteşti. Sunt puţin supărat pentru că puteam să terminăm cu un rezultat mai bun. Mi-au zis antrenorul lor, jucătorii lor că au simţit presiunea. Ce am realizat în Europa nu se aştepta multă lume, acum va fi mult mai greu să ne gândim la calificare, dar în fotbal nu se ştie niciodată.

La faza de la primul gol, când erau dpuă mingi în teren, arbitrul mi-a explicat că al doilea balon nu influenţa jocul. Dar atunci când sunt două mingi pe teren e greu să te focusezi...

E mult mai dificil acum. Dar hai să jucăm cu Craiova şi după vedem returul de la Lyon”, a declarat Elias Charalambous, potrivit News.ro.

Fotbalistul echipei FCSB, Alexandru Băluţă, a declarat joi seară, după meciul cu Olympique Lyon, scor 1-3, că îl bucură golul său, dar din păcate pe final bucureştenii au rămas descoperiţi şi adversarii au marcat.

„Sunt fericit pentru reuşită. E păcat de rezultat pentru că am muncit mult, am făcut un meci foarte bun. Ei au avut un portar foarte bun. Din păcate pe final am rămas descoperiţi şi au reuşit să marcheze. Asta este, trebuie să mergem mai departe. Am intrat foarte hotărât. Mă simţeam dator faţă de mine. E frustrant. Am fost optimişti încă de la început, chiar dacă întâlnim un colos al Europei. Mergem hotărâţi, de ce nu să ne gândim la o minune”, a spus Alexandru Băluţă, potrivit Digi Sport.

Risto Radunovic: Ne-am dorit să facem un rezultat bun, o victorie. N-am reuşit, am încercat

Risto Radunovic crede că diferenţa dintre fotbalul nostru şi cel francez s-a văzut în ultimele douăzeci de minute ale meciului cu Olympique Lyon, scor 1-3, relatează News.ro.

„Am jucat la nivelul lor 70 de minute, ultimele 20 de minute au fost pe contre. Ne-am dorit să facem un rezultat bun, o victorie. N-am reuşit, am încercat. Avem puncte pozitive şi de ele o să ţinem. Ce n-a fost chiar bine, mă refer la tranziţie, la ultimele 20 de minute, trebuie să îmbunătăţim.

Aşa este în fotbal, ne-am deschis, am dorit să facem un meci bun. Ne-am ridicat la nivelul lor, am jucat foarte bine, sunt mândru de băieţi, de suporteri, de tot clubul. Până la urmă asta e diferenţa dintre echipa noastră din România şi echipa din Franţa, ultimele 20 de minute. Mai avem un meci la ei, mergem să ne jucăm şansa, în fotbal totul e posibil”, a declarat Risto Radunovic.

Florin Tănase: E un regret imens, pentru că am arătat că ne putem bate cu oricine

Fotbalistul Florin Tănase s-a arătat dezamăgit de înfrângerea cu 1-3 suferită de FCSB, joi, pe Arena Naţională, în faţa formaţiei Olympique Lyon, în prima manşă a optimilor de finală ale Europa League, afirmând că regretul este cu atât mai mare cu cât jucătorii români au demonstrat că se pot bate de la egal la egal cu oricine.

„E un regret imens, pentru că în seara asta consider că am arătat că putem să ne batem cu oricine de la egal la egal, şi că putem să batem pe oricine. Să nu uităm că noi am avut şi mulţi absenţi din primul 'unsprezece'. Ei nu au avut, contează şi lucrurile acestea. Şi un alt regret este faptul că nu am putut să-i facem fericiţi pe aceşti spectatori minunaţi”, a spus Tănase la Prima Sport.

„Sunt mândru de colegii mei, ne-am ridicat la un nivel înalt, ne-am creat ocazii. Ei, în prima repriză, nu-mi aduc aminte să fi avut vreo ocazie. Au pasat, dar nu au fost periculoşi deloc. Asta este, trebuie să ne gândim la următorul meci şi să facem tot posibilul să câştigăm. Returul va fi dificil, au un avans de două goluri şi e greu. La 1-1 chiar mă gândeam că dacă se va termina aşa avem şanse mari să îi scoatem, dar acum este dificil. Jucăm în deplasare şi au un avantaj de două goluri”, a adăugat jucătorul echipei FCSB.

Andrei Gheorghiţă: Mai sunt 90 de minute, vom juca până la ultimul

Atacantul Andrei Gheorghiţă a afirmat joi, la finalul partidei dintre FCSB şi Olympique Lyon că este încrezător în retur şi că formaţia sa va lupta până în ultimul minut pentru calificare.

„Mai sunt 90 de minute de jucat. Dacă era 2-1 la final (pentru oaspeţi, n. red.) poate era altceva, dar mergem să jucăm până în ultimul minut. Mai sunt încă 90 de minute. Am avut ocazii bune până să marcheze ei. În fotbal s-au văzut multe. Noi încercăm să fim agresivi în faţă, asta este tactica noastră de joc. Aproape ne-a ieşit de mai multe ori azi, dar asta a fost să fie. În fotbal sunt zile şi zile. Şi eu am avut câteva ocazii din care puteam scoate mai mult. Poate vom reuşi să materializăm mai multe în retur. Mergem, intrăm în teren şi dăm tot ce putem. Ar fi ceva mai rar, dar nu îi poţi spune minune dacă am reuşit să ne calificăm”, a declarat Gheorghiţă, potrivit Agerpres.

„Este o realizare să ajungi în optimile Europa League având în vedere noul format. Este o foarte mare realizare”, a mai adăugat el.

Editor : Liviu Cojan