Viitorul joacă, în premieră, în finala Cupei României, iar Barca își apără trofeul, în Cupa Spaniei

Finala Cupei României se joacă sâmbătă de la ora 20:00, în direct la Digi Sport 1. Echipa antrenată de Gheorghe Hagi, Viitorul, va juca în ultimul act al competiţiei în premieră, pe stadionul Ilie Oană din Ploiești, împotriva celor de la Astra Giurgiu. În avancronica finalei, de la ora 18:30, la Digi Sport 1 telespectatorii vor urmări ediţia specială a emisiunii “Fotbal Club”, în care Radu Naum şi invitaţii săi, Ilie Dumitrescu, Gabi Balint şi Ianis Zicu vor analiza şansele celor două formaţii. Trei echipe de filmare vor furniza informaţii în direct de la marginea terenului înaintea startului jocului de la Ploieşti, iar partida va fi comentată de George Dobre şi Ionuţ Angheluţă.

„Suntem fericiţi că am ajuns în finală. E un an fenomenal. Ne bucurăm de performanţele pe care le facem şi cred că va ieşi un meci frumos în finală. Astra are o echipă bună, dar şi noi la fel, am demonstrat că merităm să fim în finală, am confirmat că suntem buni. Tot ce am făcut în ultima perioadă a fost un test important. Facem faţă echipelor mari şi avem jucători talentaţi, care devin tot mai buni”, a declarat Gheorghe Hagi.

De partea cealaltă, Astra se află la cea de-a treia finală de Cupă în ultimele cinci sezoane. Giurgiuvenii s-au impus în 2014 contra celor de la FCSB, după executarea loviturilor de departajare (4-2). Tot la penalty-uri s-a ajuns şi la finala disputată în 2017, dar de această dată Astra a pierdut surprinzător, contra revelaţiei FC Voluntari (3-5).

Barcelona – Valencia, în exclusivitate la Digi Sport 2 !

Tot sâmbătă, de la ora 22:00, în direct și în exclusivitate la Digi Sport 2, campioana Barcelona își va apăra, în fața Valenciei, trofeul obținut în Cupa Spaniei anul trecut. Partida de la Sevilla va fi comentată la Digi Sport de Andrei Niculescu şi Dan Ştefănescu.

Barcelona și Valencia s-au mai întâlnit de trei ori, cu decenii în urmă, în ultimul act al Cupei Regelui. "Liliecii" s-au impus o singură dată, în 1954, în timp ce Barcelona a câștigat în 1952 şi 1971.

Principalul atu al catalanilor poate fi, din nou, Lionel Messi, cel care a câştigat detaşat, cu 36 de goluri, cel de-al şaselea său titlu de golgheter în La Liga. Totodată, gruparea poate intra în istorie dacă va cuceri trofeul pentru a cincea oară consecutiv în şase finale la rând disputate. La rândul său, Valencia s-a impus până în prezent de şapte ori în Cupa Spaniei.

Telespectatorii Digi Sport au acces, datorită celor patru posturi, la cele mai urmărite competiții sportive din România și Europa. Alături de Liga 1, Liga 2 și Cupa României, posturile de televiziune Digi Sport transmit cele mai importante competiții fotbalistice europene, UEFA Champions League și UEFA Europa League, La Liga, Serie A, Ligue 1 și Bundesliga, cupele europene, campionatele mondiale și continentale de handbal, Euroliga de baschet, Liga Campionilor la volei și Formula 1.

De asemenea, Digi Sport difuzează, în exclusivitate, în fiecare an, până în 2021, câte 50 de turnee WTA, în care, printre protagoniste, evoluează și sportivele românce. Tot la Digi Sport, fanii tenisului se pot bucura de meciurile Fed Cup și Cupa Davis