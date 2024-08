FOTO. Ce este în cutia primită de medaliații Jocurilor Olimpice 2024 de la Paris. „Aș putea să nu spun nimic”

Unul dintre lucrurile înmânate atleților medaliați la Jocurile Olimpice 2024 organizate la Paris, pe lângă premiul evident, este o cutie de 40 cm lungime și nu foarte lată. Fiecare atlet care se urcă pe podium primește obiectul misterios iar întrebarea este: Ce conține?

Afișul Jocurilor Olimpice și Paralimpice Paris 2024 a fost dezvăluit în martie la Muzeul d'Orsay. Foto: Shutterstock Deschide galeria foto

„Am atât de multă putere. Aș putea să nu spun nimic, nu-i așa?”, a glumit Adam Burgess, medaliatul cu argint al echipei Marii Britanii, când Sky News l-a întrebat ce se află în cutie.

După ce a râs, canoistul a dezvăluit că cutia lui de aur, la fel ca a tuturor medaliaților de la Paris, conține o lucrare de artă.

Mai exact, este vorba despre un poster colorat, foarte detaliat, care ilustrează Jocurile de la Paris.

Cu o perspectivă de sus, se pot vedea sportivii în acțiune, mulțimea care privește, statui și nenumărate alte detalii, inclusiv un semn pe care scrie „XXXIII Olympiade” - o referire la cea de-a 33-a ediție a jocurilor.

Desenul a fost creat de ilustratorul parizian Ugo Gattoni, care a lucrat mai mult de 2.000 de ore pe parcursul a cinci luni.

Reflectând asupra modului în care a realizat-o, Gattoni a declarat pentru Olympics.com: „Am avut imediat o idee. M-am întors acasă, aici, în studio, și deja mă gândeam la stadion pe drumul meu de întoarcere. Am vrut să fac un stadion din Paris.

Am adăugat clădiri, am schimbat fundalul, am pus umbre. Am adăugat un val din Tahiti și am inclus Marsilia.

Apoi sunt toate schițele cu mulțimea. La momentul respectiv, a fost un pic dezordonat, dar știam că vreau ca steagurile să fie acolo, am vrut să pun scări aici, și în cele din urmă, iată-l!”.

Este posterul oficial al Jocurilor Olimpice și Paralimpice și, deși a fost disponibil la vânzare pentru public de ceva vreme, olimpicii primesc o ediție specială care are detalii de aur, argint sau bronz, în funcție de medalia câștigată.

