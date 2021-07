JO 2020. Covaliu, după prima medalie de aur pentru România: Ne bucurăm că am spart gheaţa. Suntem încrezători că vor veni şi altele

Preşedintele Comitetului Olimpic şi Sportiv Român, Mihai Covaliu, îmbrăcat în tricou galben, a salutat prima medalie de aur a României la Jocurile Olimpice de la Tokyo, obţinută de canotoarele Ancuţa Bodnar şi Simona Radiş, în proba de dublu vâsle.

România a obţinut 3 medalii la Tokyo. Ana-Maria Popescu a luat argintul la spadă feminin individual. Canotorii de la patru rame masculin au luat de aseemenea o medalie de argint.

„E bine că a venit prima medalie de aur, am venit aici toţi îmbrăcaţi în galben. Ne bucurăm că am spart gheaţă pentru medaliile de aur. Team România a demonstrat astăzi că poate, că are valoare. Iar aceste fete sunt incredibile, pentru maniera în care au câştigat această cursă merită toate felicitările noastre, tot respectul nostru”, a spus Covaliu, potrivit Agerpres.

„Felicitări Federaţiei Române de Canotaj, doamnei Elisabeta Lipă şi tuturor oamenilor care au contribuit la această victorie foarte clară. Ştiind cum s-au pregătit fetele, această medalie era una foarte aşteptată, o medalie clară, a venit, suntem bucuroşi şi încrezători că vor veni şi altele”, a spus Covaliu după festivitatea de premiere a campioanelor olimpice de la canotaj.

