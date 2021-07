JO 2020. Rusia dă replici înțepate, după ce înotătorul american Ryan Murphy a sugerat că rivalul rus s-ar putea să fi fost dopat

Comitetul Olimpic Rus a sărit în apărarea înotătorului Evgheni Rîlov, care a câştigat vineri proba de 200 m spate la Jocurile Olimpice de la Tokyo, după ce principalul său adversar, americanul Ryan Murphy, a ridicat unele suspiciuni de dopaj.

„Iată cât îi afectează pe alţii victoriile noastre. Da, suntem aici la Jocurile Olimpice, avem dreptul de participare indiferent dacă unora le convine sau nu”, se arată într-o postare pe pagina de Twitter a Comitetului Olimpic Rus.

Evgheni Rîlov, câştigător şi la 100 m spate, a pus capăt dominaţiei americane la 200 m cu timpul de 1 min 53 sec 27/100, depăşindu-i pe americanul Ryan Murphy (1: 54,15) şi pe britanicul Luke Greenbank (1: 54,72).

Ryan Murphy a afirmat ulterior că „probabil cursa nu a fost una curată”.

ROC: „Transpirație verbală obositoare în căldura din Tokyo”

Comentariile lui Murphy au atras atenția Comitetului Olimpic Rus (ROC), care a transmis: „Da, suntem aici, la Jocurile Olimpice. Absolut. Ne place sau nu. Propagandă în limba engleză, o transpirație verbală obositoare în căldura din Tokyo. Prin gura sportivilor răniți de înfrângeri. Nu vă vom consola. Iertați-i pe cei care sunt mai slabi. Dumnezeu este judecătorul lor . Trebuie să înveţi să pierzi”, a punctat în mesajul său Comitetul olimpic rus cu referire la situaţia lui Murphy.

Şeful Agenţiei ruse antidoping (RUSADA), Mihail Buhanov, a subliniat că Evgheni Rîlov a fost „testat de trei ori în 2021” şi că va fi testat şi de Federaţia Internaţională de Nataţie.

Înotătorul rus Evgheni Rîlov, care concurează sub drapel neutru din cauza sancţiunilor pentru dopaj impuse ţării sale, a confirmat vineri succesul de la 100 m spate, cucerind a doua sa medalie de aur la Jocurile Olimpice de la Tokyo, la 200 m spate. Rîlov, în vârstă de 24 ani, a pus capăt dominaţiei americane în această probă, stabilind și un nou record olimpic.

Marţi, Evgheni Rîlov cucerise primul său titlu de campion olimpic, la 100 m spate, probă în finala căreia românul Robert Glinţă a ocupat poziţia a opta.

O conferință de presă incomodă

Conferința de presă a medaliaților de după finala masculină de 200 de metri spate s-a transformat vineri după-amiază, la Jocurile Olimpice de la Tokyo, într-o discuție incomodă, după ce câștigătorii medaliilor de argint și bronz au ridicat suspiciuni de dopaj îndreptate către câștigătorul medaliei de aur, Evgheni Rîlov, care stătea chiar între ei.

„Evident, este frustrant ca sportiv să știi că există un program de dopaj sponsorizat de stat și să simți că poate se putea face mai mult pentru a rezolva această chestiune”, a declarat medaliatul cu bronz, Luke Greenbank, din Marea Britanie, o referire clară la concluziile Agenției Mondiale Antidoping, care a acuzat Rusia în 2019 de dopaj sistematic și a impus sancțiuni, unele rămânând în vigoare în timpul Jocurilor Olimpice.

„Cred că ceea ce este frustrant este că nu poți avea o certitudine de 100%”, a declarat la rândul său medaliatul cu argint, americanul Ryan Murphy, atunci când a fost întrebat dacă el crede că competiția a fost curată. „Nu știu dacă a fost 100 la sută curată. Și asta din cauza unor lucruri care s-au întâmplat în trecut. Există o situație - și asta este problema”, a spus el.

Ce spune Evgheni Rîlov

Aflat între cei și vizat direct de aceste suspiciuni, medaliatul cu aur Evgheni Rîlov, reprezentând Comitetul Olimpic Rus - numele sub care concurează la Jocurile Olimpice aproximativ 330 de sportivi ruși, ca urmare a sancțiunilor - a stat liniștit, până când un reporter l-a întrebat dacă a fost „curat”, relatează The Washington Post.

„Întotdeauna am fost pentru o competiție curată”, a răspuns Rîlov, intermediul unui interpret. „Din adâncul inimii mele, sunt pentru un sport curat. Mi-am dedicat întreaga viață acestui sport. Nici măcar nu știu cum să reacționez la asta”, a mărturisit înotătorul rus.

Suspiciunile de dopaj în legătură cu întrecerea de la înot au plutit în aer pe întreaga durată a competiției, din cauza controalelor antidrog care au devenit mai dificile ca urmare a pandemiei, dar și a deciziei controversate a Comitetului Internațional Olimpic de a permite sportivilor ruși să participe la Jocuri, în ciuda scandalului și a sancțiunilor WADA.

Frustrarea lui Ryan Murhpy

Murphy, unul dintre căpitanii echipei de înot a SUA și medaliat cu aur în ambele probe masculine de spate la Rio de Janeiro 2016, a dat glas acestor îngrijorări, public, imediat după finala de vineri. A fost o probă în care l-a urmărit pe Rîlov de la început până la sfârșit și americanul a atins peretele cu o întârziere de 0,88 secunde. A fost a doua oară când Rîlov l-a învins pe Murphy la JO 2020. În proba de 100 de metri spate, Murphy a luat bronzul în Rîlov argintul și colegul său rus, Kliment Kolesnikov, aurul.

„A fost o problemă uriașă de ordin psihic pentru mine, pe tot parcursul anului, să știu că înot într-o cursă care e posibil să nu fie curată”, a declarat Murphy reporterilor.

O oră mai târziu, în timp ce stătea lângă Rîlov la conferința de presă, Murphy a părut să-și îndulcească tonul. „Pentru a fi clar, intenția mea nu este de a face vreo acuzație aici”, a spus el. „Felicitări lui Evgheni. Felicitări lui Luke. Cred că au făcut o treabă incredibilă. Amândoi sunt înotători foarte talentați. Dar cred că există dopaj în înot”, a completat Murphy.

Întrebat despre comentariile lui Murphy, Rîlov a spus: „Nu am avut nicio problemă: Ryan are tot dreptul să gândească așa cum gândește și să spună tot ce spune. Sincer, el nu m-a acuzat de nimic. De aceea nu am nimic împotriva lui”.

Editor : Luana Pavaluca