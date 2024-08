JO 2024: Voleibalistele egiptene au purtat hijab la Paris. Dacă ar fi reprezentat Franța, nu ar fi avut voie să poarte vălul musulman

Membrele echipei egiptene de volei pe plajă au criticat interzicerea vălului musulman pentru sportivele Franței după ce au concurat într-un meci olimpic purtând hijab și haine care le acopereau trupul. „Nu-ți spun să porți hijab și nu-mi spui să port bikini”, a spus voleibalista Doaa Elghobashy.

Marwa Abdelhady și Doaa Elghobashy au reprezentat Egiptul la Jocurile Olimpice de la Paris, purtând hijab, cămăși lungi cu mâneci negre și jambiere negre până la glezne într-un meci de volei pe plajă pentru femei împotriva Spaniei.

Dacă ar fi jucat pentru Franța, cele două nu ar fi avut voie să vină cu capul acoperit cu hijab. Gazda Jocurilor Olimpice de anul acesta le-a interzis atleților săi să poarte orice „simboluri religioase” în timpul competiției, scrie CNN.

Abdelhady a spus că „nu-i place” interzicerea hijab-ului pentru sportivele franceze, iar Elghobashy a spus că ar trebui să fie în regulă ca sportivii să poarte ce vor, atâta timp cât cultura și religia lor sunt respectate.

„Vreau să joc în hijab-ul meu, ea vrea să joace în bikini”, a spus Elghobashy. „Totul este în regulă, dacă vrei să fii goală sau să porți hijab. Respectați toate culturile și religiile diferite.”

„Nu-ți spun să porți hijab și nu-mi spui să port bikini. Nimeni nu-mi poate spune cum să mă îmbrac. Este o țară liberă, fiecare ar trebui să aibă voie să facă ce vrea”, a mai spus ea.

În ianuarie 2022, senatul francez a votat pentru interzicerea purtării hijabului și a altor „simboluri religioase” în competițiile sportive.

În septembrie anul trecut, s-a confirmat că această interdicție se va aplica și sportivilor francezi care concurează la Jocurile Olimpice de la Paris, când ministrul francez al sportului, Amélie Oudéa-Castéra, a declarat că țara va favoriza „un regim strict de laicitate, aplicat riguros în sport.”

Elghobashy a fost prima atletă care a jucat volei pe plajă în hijab la Jocurile Olimpice, debutând în 2016 la Rio De Janeiro, după ce Federația Internațională de Volei (FIVB) i-a dat permisiunea de ultim moment să-și acopere capul. Într-un interviu acordat CNN Sport anul trecut, sportiva a spus: „hijabul face parte din mine”.

Nu este prima dată când sportivele vorbesc despre uniformele lor care sunt mereu puse sub lupă.

În 2021, dubla campioană mondială paralimpică Olivia Breen a spus că a rămas „mută” când un oficial de la Campionatele Angliei i-a spus că slipul ei de sprint era „prea scurt și nepotrivit”.

În același an, echipa feminină de handbal pe plajă a Norvegiei a fost amendată pentru „îmbrăcăminte necorespunzătoare”, după ce jucătoarele au ales să poarte pantaloni scurți în loc de bikini în timpul unui meci de campionat european din Bulgaria.

Elghobashy a spus că atenția ar trebui să fie pe performanța ei, nu pe ținută.

„La sfârșitul zilei, este un sport și nu sunt un model. Sunt un atlet și oamenii ar trebui să se concentreze mai mult pe performanțele mele sportive decât pe hainele mele”, a spus ea pentru CNN.

„Doar pentru că port hijab nu înseamnă că nu ar trebui să am ocazia să joc la Jocurile Olimpice”, a adăugat ea. „Am făcut asta. Am reușit. Am meritat-o.”

