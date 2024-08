După 38 de ani, antrenorul Mircea Lucescu se întoarce pe banca tehnică a naționalei de fotbal a României, noul selecționer fiind prezentat oficial în cursul zilei de marți în cadrul unei conferințe de presă organizate de Federația Română de Fotbal (FRF).

”Nu va fi ușor. E un risc, dar fotbalul românesc merită acest risc”

ACTUALIZARE 11. 50 „Multe sentimente m-au încercat, nostalgia tuturor momentelor extraordinare. Am stat de vorbă vreo trei ore (n.r. despre cum a fost convins să vină în funcția de selecționer). Plec cu un handicap, în ultimii ani am fost plecat din fotbalul românesc.

Nu m-am gândit în niciun moment că voi fi noul selecționer. De fapt, am făcut totul ca să nu vin la echipa națională, am vrut să le dau tinerilor șansa de a merge mai departe. Am încercat să-l conving pe Edi Iordănescu să rămână.

Din câte am înțeles, au făcut tot ce a fost posibil pentru a-l convinge să stea. Apoi le-am zis să vorbească cu Gică Hagi, era normal să i se dea o șansă. Nu s-a ajuns la o înțelegere. Le-am zis că atunci când nu vor mai avea soluții, eu voi avea obligația să mă întorc în fotbalul românesc.

Soția mi-a spus să stau acasă, iar Răzvan mi-a spus să fac ce simt, dar mi-a spus că nu este ușor. Mi-a spus că dacă asta mă ajută să îmi petrec ultimii ani ai vieții în condiții de participare, să o fac.

E un risc foarte mare, dar fotbalul românesc merită acest risc. Nu am nevoie de bani, să-mi fac o altă carieră. M-au împins spre națională acele momente senzaționale petrecute la națională ca jucător și selecționer.

Nu poți să faci o echipă națională puternică fără cluburi puternice. Este absolut imposibil. Eu sper ca nucleul echipei naționale să apară în primul rând în campionatul intern.

Nu vreau ca la echipa națională să vină jucători care să vină doar pentru imagine, ci să vină doar pentru performanță, pentru că lumea asta așteaptă.

Un singur lucru m-a determinat să vin, dragostea pentru fotbal și obligația mea față de fotbalul românesc. Voi face absolut totul să reușim”, a declarat Mircea Lucescu, care are 79 de ani și recunoaște că este o provocare pentru el să accepte această responsabilitate.

Știrea inițială

„Un antrenor cu vastă experiență, Mircea Lucescu este persoana potrivită. Este un simbol, iar contractul se întinde pe o durată de doi ani de zile, iar principalul obiectiv este calificarea la Mondialul din 2026”, a declarat Răzvan Burleanu, președintele FRF

Reprezentanții mass-media au fost invitați marți, începând cu ora 11:30, la Casa Fotbalului, pentru o conferință de presă la care participă președintele FRF, Răzvan Burleanu, directorul tehnic al FRF, Mihai Stoichiță, și antrenorul Mircea Lucescu.

Fără selecționer din iulie

Echipa națională de fotbal a României a rămas fără selecționer în iulie, după ce contractul lui Edi Iordănescu a ajuns la final, iar antrenorul nu a dorit să-și prelungească înțelegerea, hotărând să plece de pe banca "tricolorilor" după ce a obținut alături de ei cea mai mare performanță din ultimii 24 de ani.

FRF a început imediat negocierile cu nume importante ale fotbalului românesc pentru numirea unui nou selecționer, fiind refuzată de Gică Hagi. Ulterior, Răzvan Burleanu a trecut la varianta Mircea Lucescu, reușind să-l convingă pe antrenorul de 79 de ani să accepte această propunere.

Noul selecționer, care a mai stat pe banca echipei naționale între anii 1981-1986, a fost prezentat oficial în această dimineață.

Peste o lună, tricolorii pornesc campania în Liga Naţunilor. România se află în grupă cu Cipru, Kosovo și Lituania.

Mircea Lucescu, unul dintre cei mai titraţi antrenori din lumea fotbalului

Mircea Lucescu este al treilea cel mai titrat antrenor din istoria fotbalului, cu 35 de trofee în vitrină. Lider este Sir Alex Ferguson, care a reușit să-și adjudece 49 de cupe, cele mai multe dintre ele la Manchester United (38 de trofee), pe locul doi fiind Pep Guardiola, de la Manchester City, care a strâns 39 de trofee.

De-a lungul întregii sale cariere de tehnician, Mircea Lucescu a mai pregătit naționala Turciei, Zenit, Șahtior Donețk, Beșiktaș, Galatasaray, Rapid, Inter, Reggiana, Brescia, Pisa, Dinamo, echipa națională a României și Corvinul Hunedoara.

Conferința de presă este transmisă LIVE de canalul de Youtube FRF TV și pe pagina de Facebook a Echipei Naționale de Fotbal a României.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Editor : Marina Constantinoiu