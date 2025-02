DOGE a anunțat că face economie de 8 miliarde de dolari prin anularea unui contract. De fapt, valoarea reală e de 8 milioane

Departamentul pentru Eficiență Guvernamentală din SUA (DOGE), condus de Elon Musk, a raportat în mod eronat o economie de opt miliarde de dolari prin rezilierea unui contract care în realitate valorează doar opt milioane de dolari, scrie presa americană. Scopul DOGE este să reducă drastic cheltuielile publice, dar se confruntă cu un val de critici pentru acțiunile sale.

DOGE a publicay luni o listă de contracte guvernamentale pe care le-a anulat şi anunţa o „economie” 16 miliarde de dolari.

Jumătate din această sumă reprezenta un singur contract, în valoare de opt miliarde de dolari potrivit estimărilor echipelor lui Musk, al Agenţiei pentru Vamă și Imigrație (ICE) cu societatea D&G Support Services.

Acest contract prevedea „servicii de susţinere tehnică şi programare” în cadrul biroului ICE pentru diversitate şi drepturi civice.

Însă cotidianul The New York Times (NYT) a dezvăluit că de fapt contractul are valoarea de opt milioane şi nu opt miliarde de dolari, aşa cum anunţa DOGE la începutul săptămânii.

Potrivit CNN, suma de opt miliarde de dolari reprezenta maximul care ar fi putut să fie cheltuit prin contracte pe perioadă nedeterminată. Suma nu a fost însă cheltuită.

Un fost oficial federal însărcinat cu contracte de acest fel a spus că 1economiile” anunţate de către DOGE sunt „complet înşelătoare”.

DOGE a declarat pentru CNN că a fost vorba despre o „eroare administrativă”.

Miercuri, DOGE şi-a actualizat lista contractelor anulate şi a publicat suma corectă de opt milioane de dolari, însă fără să precizeze că a comis o greşeală.

Departamentul a făcut această greşeală după ce Elon Musk anunţa săptămâna trecută că„unele dintre lucrurile pe care le spune se vor dovedi a fi fi incorecte şi trebuie să fie corectate”.

„Însă vom acţiona rapid să corectăm orice greşeală”, dădea asigurări şeful DOGE la un eveniment la Casa Albă.

