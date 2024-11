Mircea Lucescu anunță schimbări în formula de start la meciul cu Cipru. „S-a creat un grup prea omogen”

Selecţionerul Mircea Lucescu a afirmat, duminică, într-o conferinţă de presă, că va efectua unele schimbări în formula de start la meciul cu Cipru, din Liga Naţiunilor, forţat şi de absenţele lui Dennis Man şi Nicolae Stanciu, precizând că în următoarele partide va trebui să promoveze alţi 3-4 jucători la echipa naţională, pentru că acum există un grup mult prea „omogen".



„Băieţii ştiau că urma să fie schimbări pentru meciul de mâine. Nu există jucător care să nu poată fi înlocuit. Este un grup de jucători care se pregăteşte pentru meciul respectiv şi absolut toţi trebuie să fie pregătiţi pentru a juca. Deci vor fi schimbări. Acum s-a creat un grup prea omogen. Trebuie să existe mai multă concurenţă, trebuie promovaţi trei-patru jucători în perioada care urmează, ca să poţi crea competitivitate. Jucătorul trebuie să fie competitiv în primul rând cu el însuşi şi apoi cu adversarul", a declarat Lucescu, scrie Agerpres.



Echipa naţională a României are două absenţe înaintea meciului de luni seară împotriva Ciprului, în cadrul Ligii Naţiunilor. Dennis Man, extrema dreaptă legitimată la AC Parma, a părăsit cantonamentul tricolorilor, fiind suspendat pentru această partidă. Suspendarea a survenit ca urmare a celui de-al doilea cartonaş galben primit în această ediţie a competiţiei, în meciul cu Kosovo, partidă care nu s-a încheiat pe teren.



Federaţia Română de Fotbal a cerut clarificări oficiale de la UEFA privind această situaţie, iar răspunsul a venit aseară, înaintea şedinţei de pregătire. În urma confirmării suspendării, Dennis Man a plecat din cantonamentul de la Mogoşoaia şi se va alătura astăzi colegilor săi de la echipa de club.



O altă veste proastă pentru selecţionerul Mircea Lucescu este indisponibilitatea lui Nicolae Stanciu. Accidentat în partida cu Kosovo, căpitanul echipei naţionale nu va putea evolua împotriva Ciprului. Cu toate acestea, Stanciu va rămâne alături de colegi în cantonament.

24 de fotbalişti

Având în vedere cele două indisponibilităţi, selecţionerul Mircea Lucescu va avea la dispoziţie 24 de fotbalişti pentru partida de mâine seară.

Referitor la partida cu Kosovo, de vineri seara, Lucescu a spus că "tricolorii" au realizat că au făcut un joc slab.

„Jucătorii au realizat că au făcut un meci slab cu Kosovo. Bănuiesc că din cauza necesităţii de a scoate un rezultat bun şi a rămâne pe primul loc. Aşa este când jucăm sub presiunea necesităţii de a ajunge în urna a doua. Am comis nişte greşeli mari, copilăreşti aş putea spune, pentru că ocaziile lor au venit toate din greşelile noastre foarte mari. Eu sunt de acord să pierdem mingea, dar prin meritele adversarului. Echipa a apărut mai puţin sigură şi în condiţiile astea am făcut mai multe greşeli tehnice, enorm de multe faţă de calitatea jucătorilor noştri, ceea ce m-a supărat destul de tare, pentru că nu au găsit soluţiile şi au încercat să rezolve individual. Şi ei au jucători de mare valoare, la echipe bune şi au profitat de situaţia noastră şi au controlat jocul. Nu am fost incisivi în atac, am pierdut din 100 de mingi 70 de mingi aiurea, a fost procentajul foarte mare. Am avut noroc cu un portar care a fost la înălţime şi rezultatul se îndrepta către un scor egal, care ne satisfăcea. Poate că şi atmosfera creată în jurul acestui meci a făcut ca unii jucător să resimtă această presiune, altfel nu îmi explic cum am putut să jucăm aşa", a declarat Lucescu.

El a exclus posibilitatea ca UEFA să ia decizia ca selecţionata Kosovo să câştige meciul cu 3-0 la ''masa verde'': „Nu cred că se poate ca ei să câştige cu 3-0. Dacă s-ar întâmpla asta, s-ar încălca regulamentul. Şi aşa a fost încălcat regulamentul, prin faptul că s-a prelungit la infinit o stare în care s-a văzut foarte clar ce s-a întâmplat. Pentru că am discutat şi eu cu arbitrul, şi ei erau surprinşi. Şi erau oameni tineri, pentru că în mod normal, dacă aveau mai multă personalitate, după ce au ieşit de pe teren, aşteptau şi imediat încheiau jocul, dar nu a avut curaj să ia o decizie şi au transmis-o de la unul la altul. Noi eram dispuşi să stăm până a doua zi dimineaţă. Eu vorbesc strict regulamentar, o echipă care iese de pe teren trebuie să piardă cu 0-3. Asta dacă nu există o altă instanţă politică, cum a fost în '89, care a decis altfel să fie 3-0 pentru echipa care a ieşit de pe teren şi ştiţi foarte bine la ce mă refer (nr - meciul dintre Dinamo şi Steaua din 1989, când echipa militară a ieşit de pe teren, dar a avut câştig de cauză la 'masa verde'). Deci cine poate să vină? Comisia Europeană şi să spună 'le dăm lor câştig de cauză'? Dar acest lucru nu cred că se poate întâmpla".

Mircea Lucescu a pus jocul slab al 'tricolorilor' la meciul cu Kosovo şi pe seama faptului că le-ar fi fost teamă ca meciul să nu fie suspendat din cauza unor eventuale incidente în tribune.

Ultimele meciuri din grupă

„Ei au şi declarat înainte că dacă se întâmplă ceva, ies de pe teren. Eu cred că publicul nostru s-a comportat extraordinar, cu toate că exista presiunea suporterilor sârbi. Ce s-a întâmplat cu noi la Prishtina este cu totul diferit. Am fost făcuţi în toate felurile, au aruncat cu obiecte peste noi, nici nu se poate compara una cu alta. Le-am dat apă la mare la moară prin acele scandări. Ei au aşteptam momentul pentru că voiau să iasă de pe teren, să câştige ei cu 3-0. În orice caz a fost o lipsă de fair play teribilă. Au dat dovadă de lipsă de educaţie. Şi apoi minciunile lor sunt teribile, au spus lucruri care nu s-au petrecut, nu s-au întâmplat. Am jucat şi cu această teamă de a nu se întâmpla ceva şi când există această teamă nu mai eşti atât de coerent în acţiunile tale", a mai spus Mircea Lucescu.

Meciul dintre naţionala de fotbal a României şi Kosovo a fost abandonat la scorul de 0-0, vineri seara, pe Arena Naţională din Bucureşti, în Grupa C2 din Liga Naţiunilor, după ce echipa oaspete s-a retras de pe teren în min. 90+5.

Fără a lua în considerare meciul de vineri de la Bucureşti, România ocupă primul loc în grupă, cu 12 puncte (4 jocuri), urmată de Kosovo, 9 puncte (4 j), Cipru, 6 puncte (5 j), Lituania, 0 puncte (5 j). Prima clasată va promova în Liga B.

Luni vor avea loc ultimele meciuri din grupă, de la ora 21:45, Kosovo - Lituania şi România - Cipru.

Liga Naţiunilor 2024/25 va avea efect direct şi asupra preliminariilor europene pentru Cupa Mondială din 2026. Cele mai bune patru câştigătoare de grupe din Liga Naţiunilor, exceptând echipele care au încheiat pe primele două locuri în grupele din preliminarii, vor participa la meciurile de baraj pentru CM 2026, alături de toate cele 12 echipe de pe locul secund din preliminariile clasice. Astfel, vor rezulta patru play-off-uri, fiecare cu câte patru echipe, ce se vor disputa în sistem semifinale-finală, urmând a se stabili ultimele patru naţionale europene participante la Cupa Mondială din Statele Unite ale Americii, Mexic şi Canada.

