Noua speranță a tenisului românesc se gândea la retragere. La Wimbledon a fost aproape de o mare surpriză

Gabriela Ruse a ieşit în primul tur de la Wimbledon, dar şi-a recăpătat încrederea în propriile forţe. În urmă cu doar câteva luni, jucătoarea se gândea la retragere.

Gabriela Ruse a fost aproape să dea marea lovitură în manşa inaugurală de la Wimbledon. Noua senzație din tenisul românesc a ratat șase mingi de meci împotriva numărului 30 WTA, Agnieszka Radwanska. La revenirea în țară, puștoaica de 20 de ani a dezvăluit că a fost aproape să ia o decizie radicală.

Gabriela Ruse: Săptămânile astea, lunile astea au fost niște luni foarte grele pentru mine, în care am vrut să mă las de tenis. A fost destul de greu trecerea asta... după accidentarea la genunchi, am avut o accidentare destul de urâtă, mi-a fost greu. Am simțit la un moment dat că mă plafonasem și că nu mai pot ajunge la nivelul la care îmi doream.

Ruse nu a jucat patru luni din cauza unei accidentări la genunchiul drept. În prezent ocupă locul 195 în clasamentul WTA.

