La finala masculină de la Wimbledon 2023 a fost spectacol și în tribune. Vedete care au urmărit partida dintre Alcaraz și Djokovic

Vedetele de la Hollywood l-au urmărit duminică pe spaniolul Carlos Alcaraz triumfând împotriva sârbului Novak Djokovic, în finala turneului masculin de la Wimbledon 2023.

Actorii Brad Pitt, Daniel Craig, Hugh Jackman, actrițele Rachel Weisz, Emma Watson și cântăreața Ariana Grande s-au numărat printre celebritățile de la finala palpitantă de la Wimbledon.

Brad Pitt, la finala masculină de la Wimbledon 2023 FOTO: Profimedia Images Deschide galeria foto

Carlos Alcaraz a câştigat în premieră titlul la Wimbledon

Tenismanul spaniol Carlos Alcaraz a câştigat în premieră titlul la Wimbledon, duminică seara, după ce l-a învins în finala turneului de Mare Şlem pe sârbul Novak Djokovic, cu 1-6, 7-6 (8/6), 6-1, 3-6, 6-4.

Finala care i-a opus pe cei mai buni jucători ai lumii în momentul de faţă a fost una disputată, Alcaraz, liderul ATP, câştigând după aproape cinci ore de joc (4 h 42 min).

Pentru Alcaraz (20 ani) acesta este al doilea titlu de Mare Şlem din palmares, după cel obţinut anul trecut la US Open.

Djokovic, campionul en titre la All England Club, rămâne cu şapte trofee câştigate la Wimbledon, fiind la doar unul de recordul elveţianului Roger Federer. De asemenea, sârbul a ratat o şansă de a egala recordul all-time de titluri de Mare Şlem, deţinut de australianca Margaret Court (24). Djokovic rămâne cu 23 de trofee majore, un record la masculin.

Novak Djokovic (36 ani) se impusese în primele două turnee de Mare Şlem ale anului, Australian Open şi Roland Garros, însă Alcaraz s-a opus tentativei sârbului de a realiza Marele Şlem în acest an.

Alcaraz a avut un debut slab de meci, cedând primul set fără drept de apel, cu 1-6, dar şi-a revenit şi a egalat situaţia, câştigând actul secund în tiebreak, cu 7-6 (8/6), după ce a salvat o minge de set în acest duel al generaţiilor. Ibericul a preluat apoi controlul, după un set trei dominat clar şi câştigat cu 6-1. Djokovic nu a cedat şi a restabilit egalitatea la seturi, câştigând a patra manşă cu 6-3. În decisiv, Djokovic a ratat o şansă de a avea 2-0, iar apoi Alcaraz a luat trei ghemuri la rând, sârbul nereuşind să mai recupereze break-ul pierdut până la final.

Carlos Alcaraz a reuşit 9 aşi, dar a şi comis 7 duble greşeli. Ibericul a avut nu mai puţin de 66 de mingi direct câştigătoare, faţă de doar 32 ale lui Djokovic. La erori neforţate, raportul a fost destul de echilibrat, cu 45 Alcaraz şi 40 Djokovic. La diferenţa totală de puncte, Alcaraz a avut unul în plus faţă de adversarul său, 167-166.

Spaniolul devine al treilea cel tânăr campion de la Wimbledon în era open (din 1968), după Boris Becker (17 ani) şi Bjorn Borg (20), sub privirile Regelui Felipe al VI-lea, prezent în tribune.

Pentru Djokovic aceasta a fost prima sa înfrângere suferită pe terenul central la Wimbledon după 2013. Sârbul a disputat totodată a 35-a sa finală de Mare Şlem.

Carlos Alcaraz şi-a consolidat poziţia de lider al clasamentului ATP

Tenismanul spaniol Carlos Alcaraz şi-a consolidat poziţia de lider al clasamentului mondial al jucătorilor profesionişti (ATP), publicat luni, după titlul câştigat duminică seara la Wimbledon, transmite AFP.

Ibericul (20 ani) are acum 880 de puncte în plus faţă de sârbul Novak Djokovic (36 ani), învinsul său într-o finală de cinci seturi. Alcaraz este însă deţinătorul titlului la US Open şi va avea de apărat în septembrie 2.000 de puncte, în timp ce Djokovic, campionul de anul trecut de la Wimbledon, nu a participat la ediţia de anul trecut de la Flushing Meadows din cauza faptului că nu s-a vaccinat contra Covid-19.

Podiumul ierarhiei mondiale este completat de rusul Daniil Medvedev, dar la distanţă mare de primii doi.

Faţă de clasamentul publicat în urmă cu două săptămâni nu au survenit modificări în top 10.

În top 100, cel mai important salt (49 locuri) l-a reuşit rusul Roman Safiulin, ajuns pe locul 43 după sfertul de finală jucat pe iarba londoneză. Şi americanul Christopher Eubanks, sfertfinalist la Wimbledon, are cea mai bună clasare a carierei, locul 31, după ce a urcat 12 poziţii.

Nicholas David Ionel rămâne cel mai bine clasat român, deşi se află în regres, ajungând pe 195.

Şi Victor Cornea a coborât în ierarhia de dublu, fiind acum pe 82.

Clasamentul ATP la simplu

1 (1). Carlos Alcaraz (Spania) 9.675 puncte

2 (2). Novak Djokovic (Serbia) 8.795

3 (3). Daniil Medvedev (Rusia) 6.520

4 (4). Casper Ruud (Norvegia) 5.005

5 (5). Stefanos Tsitsipas (Grecia) 4.850

6 (6). Holger Rune (Danemarca) 4.825

7 (7). Andrei Rublev (Rusia) 4.525

8 (8). Jannik Sinner (Italia) 3.975

9 (9). Taylor Fritz (SUA) 3.310

10 (10). Frances Tiafoe (SUA) 3.130

.........................................................

195 (192). Nicholas David Ionel 299

300 (312). Filip Cristian Jianu 175

373 (361). Marius Copil 125

397 (405). Cezar Creţu 114

448 (472). Sebastian Gima 95

542 (496). Gabi Adrian Boitan 66

619 (633). Radu Mihai Papoe 50

681 (719). Vlad Andrei Dancu 40

683 (692). Dan Alexandru Tomescu 40





Clasamentul ATP la dublu



1 (2). Wesley Koolhof (Olanda) 8.820 puncte

1 (2). Neal Skupski (Marea Britanie) 8.820

3 (1). Austin Krajicek (SUA) 6.910

4 (4). Ivan Dodig (Croaţia) 6.460

5 (5). Rajeev Ram (SUA) 6.042

6 (6). Joe Salisbury (Marea Britanie) 5.952

7 (12). Rohan Bopanna (India) 4.380

8 (7). Jan Zielinski (Polonia) 4.275

9 (26). Horacio Zeballos (Argentina) 4.217

10 (16). Matthew Ebden (Australia) 4.170

................................................................

84 (82). Victor Vlad Cornea 1.057

229 (232). Alexandru Jecan 291

377 (439). Dan Alexandru Tomescu 147

436 (434). Nicholas David Ionel 125

Editor : D.C.