Simona Halep s-a vaccinat, miercuri, împotriva COVID-19, la Institutul „Cantacuzino". În imaginile surprinse în interiorul centrului, Simona Halep pare emoționată.

În momentul în care ese pregătită pentru administrarea dozei, asistenta îi spune să stea relaxată, iar Simona spune: „Cât se poate (de relaxată - n.n.)”.

După ce a fost vaccinată, Simona a spus râzând: „Nu am simțit nimic”.

La ieșirea din centrul de vaccinare, Simona Halep a făcut declarații și a spus că speră ca tot mai multe persoane să se imunizeze împotriva noului coronavirus.

Simona Halep se vaccinează Deschide galeria foto

„Sunt bine, am avut un pic de emoţie. Îmi doream (să mă vaccinez - n.r.), dar, bineînţeles, că tot timpul am emoţii când se întâmplă ceva. Am venit cu sufletul deschis şi sunt foarte bine acum. Am făcut vaccinul Pfizer. Consider că este spre binele tuturor acest vaccin şi, de aceea, am şi hotărât să îl fac pentru că este bine pentru noi, pentru sănătate şi sper cât mai mulţi oameni să se vaccineze. Am primit flori. Mă bucur tare mult că am venit aici şi s-au ocupat foarte bine de mine şi le mulţumesc foarte mult”, a spus Simona Halep.

Ea a adăugat că administrarea vaccinului o face să se simtă mai în siguranţă. „Trebuie să fac şi rapelul. Mă linişteşte acest lucru că sunt mai în siguranţă după acest vaccin, dar, în continuare, o să am grijă şi o să încerc să mă protejez cât se poate de mult”, a menţionat Simona Halep.

„Sunt bine acum, nu am nimic, nu sunt reacţii adverse, sper să nu am niciodată”, a răspuns numărul trei mondial, întrebată dacă îi este frică de reacţiile adverse care pot apărea după vaccinare.

Simona Halep a avut Covid-19

Pe 31 octombrie, Simona Halep anunţa că a fost testată pozitiv la noul coronavirus. În data de 9 noiembrie, dubla campioană de mare Şlem preciza, pe Twitter, că este sută la sută recuperată după infecţie.

Halep a participat la primul turneu de Mare Şlem al anului, luna aceasta, la Australian Open, unde s-a oprit în sferturile de finală. Simona Halep a anunţat săptămâna aceasta că nu va participa la turneul de la Doha, programat în perioada 1-6 martie, dar va evolua la Dubai (7-13 martie), unde este campioana en titre.

Editor : D.C.