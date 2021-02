Simona Halep s-a vaccinat anti-Covid: „Mă liniștește acest lucru, sunt mai în siguranță după acest vaccin”

Simona Halep s-a vaccinat anti-Covid, miercuri, la centrul de la Institutul Cantacuzino. Încă de luna trecută, sportiva a anunțat că se va vaccina de îndată ce va fi posibil, pentru că vrea să se termine pandemia cât mai repede.

La ieșire din centrul de vaccinare Simona Halep a declarat:

„Au fost emoții, dar am venit cu sufletul deschis și sunt foarte bine acum. Am făcut vaccinul Pfizer. Consider că e spre binele tuturor acest vaccin și de aceea am hotărât să îl fac. Sper ca tot mai mulți oameni să se vaccineze. Trebuie să fac și rapelul, mă liniștește acest lucru, sunt mai în siguranță după acest vaccin. Dar o să fiu în continuare extrem de precaută. Dacă e singura cale să scăpăm de pandemie, e bine să faci vaccinul".

„În plan e să joc Dubai. Sunt în recuperare acum și sper să fiu prezentă acolo", a mai spus sportiva, legat de planurile de viitor.

Simona Halep a confirmat că va fi prezentă și la Jocurile Olimpice: „Voi fi 100% acolo, sper să iau o medalie, indiferent de ce culoare va fi".

Simona Halep este prima sportivă de top din România care primește acest vaccin. Ea a fost infectată cu COVID-19 în toamna trecută, având o formă ușoară a bolii. După ce s-a vindecat a spus că atunci când va putea se va vaccina împotriva coronavirusului

„Da, sigur o sa ma vaccinez cand o sa fie posibil, fiindca vreau sa se termine odata cu aceasta pandemie”, a spus atunci Simona.

