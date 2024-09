Ronaldo are un miliard de abonaţi pe reţelele sociale

Cristiano Ronaldo, fotbalistul portughez al formaţiei saudite Al-Nassr, a salutat vineri faptul că a ajuns la un miliard de abonaţi pe reţelele de socializare, informează cotidianul L'Equipe, scrie Agerpres.



"Noi am scris istorie", a scris Cristiano Ronaldo pe reţeaua X. "1 miliard de abonaţi! Este mai mult decât un număr: este o dovadă a pasiunii, a dinamismului şi a dragostei noastre împărtăşite pentru joc şi nu numai", a adăugat atacantul.



Internaţionalul portughez, în vârstă de 39 de ani, care tocmai a marcat golul cu numărul 900 din cariera sa, împotriva Croaţiei, a beneficiat de popularitatea canalului său de YouTube, lansat pe 22 august. CR7 are aici 60 de milioane de abonaţi, pe lângă 639 de milioane de abonaţi de pe Instagram, 170 de milioane de pe Facebook şi 113 milioane de pe X.



"De pe străzile din Madeira până la cele mai mari scene din lume, am jucat întotdeauna pentru familia mea şi pentru voi, iar astăzi suntem un miliard", a continuat fotbalistul care a jucat la Sporting Lisabona, Manchester United, Real Madrid şi Juventus Torino.



"Această călătorie este călătoria noastră. Şi împreună, am arătat că nu există limite pentru ceea ce putem realiza", a adăugat el.





