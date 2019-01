Simona Halep despre reluarea colaborării cu Darren Cahill și operația care a transformat-o în campioană

Simona Halep a oferit un interviu publicației britanice The Guardian înainte de plecarea în Australia, pentru primele turnee ale anului. Materialul a fost publicat ieri pe site-ul de știri din Marea Britanie și face lumină asupra unor aspecte importante din viața sportivei românce, despre care a refuzat să vorbească deschis până în prezent.

Simona Halep pare mai relaxată - este concluzia la care ajunge jurnalistul Donald McRae, venit în România pentru a realiza acest material. O recunoaște și Halep, care spune că, după câștigarea Roland Garros, o imensă povară i s-a ridicat de pe umeri. Presiunea - atât din partea fanilor, dar și a familiei - era mare, spune ea. Acum vrea să se bucure de viață și să continue să joace. Mai relaxată și mai încrezătoare în forțele proprii.

Sunt poate două momente cheie care i-au definit cariera româncei și i-au schimbat definitiv și în bine traierctoria în sport. Primul a veni la vârsta de numai 18 ani. Este un episod delicat, despre care Simona s-a ferit să vorbească public până acum: operația de micșorare a bustului. I-a fost frică?, întreabă jurnalistul britanic. „Nu”, vine răspunsul scurt al româncei. Familia ei s-a temut, însă ea știa că trebuie să facă acest pas pentru tenis, pentru cariera la care visa, în fruntea clasamentului WTA.

„Visul meu era să fiu cea mai bună. Așă că râdeam atunci când am mers la medic. După mă simțeam mult mai ușoară, iar toate problemele pe care le aveam cu spatele au dispărut. A fost cea mai bună decizie. Eram dedicată 100% și făceam totul pentru tenis”, a povestit Simona.

Halep demonstrează siguranță pe sine și pe deciziile pe care le-a luat când era un simplu copil care se visa printre giganții sportului mondial. Iar înțelepciunea și tăria de care a dat dovadă au ajutat-o în cele mai delicate momente. Cum a fost și cel în care Cahill a amenințat că pleacă din cauza negativismului de care dădea dovadă Halep în momente cheie. Un defect de-al nostru, de-al românilor, i-a explicat Simonei jurnalistului britanic. O țară plină de oameni talentați, care nu au încredere îi darul lor, detaliază sportiva.

Acest conflict cu Darren Cahill, venit după un turneu la Miami, a fost un alt moment care i-a schimbat lui Halep drumul în tenis. A decis să apeleze la ajutorul unui psiholog, iar profesorul ei a fost atât de impresionat de gestul ei încât s-a întors pe teren alături de ea. De aici, totul e istorie. Chimia dintre Halep și Cahill este evidentă și invidiată de nume de top din tenisul mondial. El a ajutat-o să ajungă prima în lume, el i-a testat limitele și a „orchestrat” cu precizie de ceasornicar clipa în care Simona a ridicat trofeul deasupra capului la Paris. Scena în care Halep urcă în tribune, spre antrenorul ei, și momentul în care cei doi se îmbrățișează, relaxați că au reușit să treacă în sfârșit linia de finish, ar trebui să fie unul la care aspiră orice tânăr sportiv aflat la început de drum.

Cahill a hotărât însă să ia o pauză de un an și să se dedice familiei. Poate Simona să reușească fără un antrenor alături? „Nu, trebuie să-mi găsesc antrenor. La acest nivel este imposibil să evoluezi de unul singur”. Vede o reluare a colaborării cu Darren Cahill? „Nu știu. Pot să spun că asta sper pentru că este o persoană minunată, iar asta contează cel mai mult”. Un compliment frumos, pe care australianul i l-a întors de mai multe ori. De altfel, cei doi s-au văzut în Australia și păstrează legătura.

Până una alta, Halep va juca fără antrenor pentru următoarele patru luni, pentru a-și testa din nou limitele. Cât despre viitor, speră să facă mai multe în Fed Cup, alături de echipa României, poate chiar să-l câștige, și să joace la Olimpiada din 2020.

„Vreau să mai câștig un titlu de grand slam, să mă retrag de pe primul loc. Însă nu o să mai pun presiune pe mine. Mai am câțiva ani în tenis și apoi vreau să lucrez la viața mea personală. În 10 ani vreau să am trei copii, o familie frumoasă și să fiu retrasă de tenis știind că i-am dat tot ce puteam să-i dau acestui sport. (...) Bineînțeles că nu sunt ca alți jucători care au 10 sau chiar 20 de titluri de grad slam. Însă vin din Constanța, de nicăieri, și am devenit cea mai bună - este o performanță imensă pentru un român și pentru mine ca persoană”, încheie Simona Halep.

