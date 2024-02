Simona Halep: „Coșmarul în care am trăit în ultimul an și jumătate s-a terminat”. Prima reacție după audierea de la TAS

Simona Halep, suspendată pe o perioadă de 4 ani pentru dopaj, a avut o primă reacție după audierile care au avut loc la TAS, la începutul acestei luni. Fostul lider mondial WTA a spus că, în sfârșit, „coșmarul în care am trăit în ultimul an și jumătate s-a terminat”, și a mulțumit pentru sprijinul uriaș primit în această perioadă dificilă. Decizia TAS încă nu a fost anunțată.

Simona a postat un mesaj pe pagina ei de Instagram.

„Coșmarul în care am trăit în ultimul an și jumătate s-a terminat. Am avut șansa să mă apăr la TAS pentru a demonstra că nu am apelat niciodată la doping. Asta e ceea ce am susținut întotdeauna de când am fost acuzată.

Acum aștept decizia TAS cu fruntea sus și vreau să vă mulțumesc vouă, fanilor, dar și jucătorilor și foștilor jucători, sponsorilor mei, pentru tot suportul de care au dat dovadă în tot acest timp, pentru toate mesajele de încurajare.

Vă mulțumesc din suflet pentru suportul necondiționat de care ați dat dovadă, a însemnat enorm pentru mine și mi-a dat putere să lupt zi de zi pentru aflarea adevărului.

Voi împărtăși cu voi știri despre decizia TAS de îndată ce voi avea informații. Binele și adevărul triumfă mereu”, este mesajul Simonei Halep de pe Instagram.

