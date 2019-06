Amanda Anisimova, adversara lui Halep din sferturile Roland Garros: Sunt nerăbdătoare să joc împotriva Simonei

Simona Halep (27 de ani / 3 WTA) se va duela cu puştoaica Amanda Anisimova (17 ani / 51 WTA) în sferturile turneului de la Roland Garros 2019, scrie MEDIAFAX.

Anisimova a prefaţat duelul cu campioana en-titre, în cadrul unei conferinţe de presă. Partida va avea loc miercuri, 5 iunie.

Anisimova spune că este nerăbdătoare să joace contra Simonei Halep şi recunoaşte că s-a bucurat anul trecut, când românca a ridicat deasupra capului trofeul de la Roland Garros.

„Nu pot să vă spun cât de nerăbdătoare sunt să joc împotriva Simonei Halep. E incredibil să joci împotriva ei. A câştigat anul trecut aici, aşa că nu puteam avea un meci mai potrivit. Are o mare experienţă, este câştigătoare de Mare Şlem.

Mie nu-mi rămâne decât să intru pe teren şi să joc. Nu am niciun fel de presiune. Sper că voi reuşi cel mai bun tenis al meu, iar apoi vedem ce se va întâmpla. Am fost foarte fericită când ea a câştigat anul trecut la Roland Garros. Am văzut-o cât a suferit după ce a pierdut în 2017. Chiar m-am bucurat pentru succesul său.

Îmi voi exersa serviciul mult în ziua de pauză. Sper să nu facă prea multe break-uri şi cu mine. Sunt foarte încrezătoare pe propriul serviciu. Cred că lovesc mingea mult mai puternic decât o făceam în urmă cu câteva luni”, a spus Anisimova.

Halep a glumit atunci când a fost întrebată despre Anisimova

„Mă simt bătrână! Foarte bătrână! Nu este uşor să joci împotriva unei adversare cu zece ani mai tânără. Dar mă simt mai puternică pe teren. Astăzi aşa m-am simţit. Voi vedea cum va fi data viitoare. Sunt tinere, nu au nimic de pierdut, aşa că fiecare meci este greu.

Eu nu eram pe Chatrier la 17 ani. Eu jucam calificări aici. Când joci împotriva unei adversare mai bine clasate nu ai niciun fel de teamă. Ieşi pe teren şi vrei să arăţi cel mai bun tenis al tău. Nu ştiu cum este să câştigi meciuri mari la 17 ani. Cariera mea a progresat încetişor, aşa că am savurat mai mult. Am avut răbdare şi am muncit mult. Sunt mulţumită de felul în care au ieşit lucrurile, de cariera mea. Cred că generaţia mea a fost mai timidă, generaţia de acum este neînfricată, fetele tinere au mult curaj în faţa oricui. Nu se gândesc că ar fi, în vreun fel, sub nimeni”, a spus Simona Halep.

Halep şi Anisimova s-au distrat în optimi la Roland Garros 2019

Halep şi Anisimova s-au distrat în optimi. Anisimova a cedat doar trei game-uri şi a jucat doar cu aproximativ 20 de minute mai mult decât Halep. Sportiva din SUA a învins-o pe Aliona Bolsova Zadoinov cu 2-0, scor 6-3, 6-0.

Românca a făcut instrucţie cu Iga Swiatek, scor 6-1, 6-0.

Amanda Anisimova scrie o filă din istoria acestui mileniu la Paris: este cea mai tânără jucătoare de la Martina Hingis încoace ajunsă în săptămâna a doua a French Open-ului.