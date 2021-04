Digi Sport transmite în exclusivitate turneul WTA Stuttgart

Digi Sport transmite în direct și în exclusivitate turneul WTA Stuttgart, care se desfășoară până pe 25 aprilie 2021.

Simona Halep va evolua la Stuttgart în primul turneu pe zgură din 2021, este favorita cu numărul 2 din competiție și beneficiază, astfel, de un tur liber. În runda a doua a turneului, Halep o va întâlni pe câștigătoarea meciului dintre două sportive din Cehia: Marie Bouzkova și Marketa Vondrousova. Partida Simonei cu învingătoarea din duelul cehoaicelor va avea loc joi și va fi transmisă în direct, pe Digi Sport 2.

În exclusivitate, pentru Digi Sport, Simona Halep a dezvăluit că se simte mai bine și abia așteaptă să evolueze la Stuttgart. Ocupanta locului 3 WTA se pregătește să revină pe teren, după o lună de pauză. Ultimul meci disputat a fost pe 25 martie, la turneul WTA Miami, când a învins-o în turul secund pe Caroline Garcia. Ulterior, ea a fost nevoită să abandoneze, înaintea duelului cu Anastasija Sevastova, din cauza unei accidentări la umăr, problemă de sănătate care a împiedicat-o pe Simona să joace, la finalul săptămânii precedente, în duelul din Billie Jean King Cup cu Italia.

„Mă simt mult mai bine. Am început să joc de 5-6 zile. Și acasă am jucat de câteva ori. Nu am avut dureri. Am venit aici, m-am antrenat de două ori, nu am dureri. Dar la meci e altfel decât la antrenament și aștept cu nerăbdare să văd cum mă simt la primul meci. Aici alunecă terenul destul de mult. Faptul că este în sală schimbă un pic reperele jocului. Nu este suprafața mea favorită, dar am făcut o semifinală aici, am avut meciuri bune în trecut. Am încredere că am șansa mea, dar va fi dificil. Încerc să joc cât se poate de bine și, sper, fără dureri”, a spus Halep.

WTA Stuttgart este un turneu de categorie 500, fiind dotat cu premii totale în valoare de peste 560.000 de dolari. Chiar dacă suprafața nu este preferata Simonei, sportiva din România are amintiri plăcute de la competiția din Germania, în care, în 2015, a a juns în semifinale.

Evoluția jucătoarelor din România prezente în această săptămână la turneele de la Stuttgart și Istanbul va fi analizată în cadrul emisiunii Așii Tenisului, sâmbătă, ora 12:30, pe Digi Sport 2.