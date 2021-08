Eliminată în primul meci la Montreal, Simona Halep este încrezătoare într-un parcurs bun la US Open: Sunt mulțumită de evoluția mea

US Open rămâne principalul obiectiv pentru Simona Halep în acest an. Chiar dacă a pierdut la Montreal, românca e mulţumită de jocul său şi speră să facă progrese săptămâna viitoare, la Cincinnati.

Eliminarea prematură de la Montreal se lasă cu repercusiuni pentru Simona Halep. Fostul lider mondial a coborât până pe locul 14 în clasamentul WTA actualizat în timp real. Până la US Open, Simona are şansa să îşi ia revanşa săptămâna viitoare la Cincinnati, în direct la Digi Sport.

Simona Halep, numărul 13 WTA: Am simţit că la US Open ar trebui să fiu la nivelul la care am jucat aici. Asta nu înseamnă că săptămâna viitoare voi evolua la fel de bine. Trebuie să văd cum mă voi simţi din punct de vedere fizic, dar acum pot să spun că am încredere în jocul meu.

Halep are două finale pierdute la Cincinnati, cu Muguruza în 2017 şi cu Bertens acum trei ani.

Halep, înfrângere cu nervi și acuzații la Montreal

Simona Halep a avut mai multe izbucniri nervoase în timpul meciului cu Danielle Rose Collins. Românca nu a ezitat însă să îşi acuze adversara de lipsă de fair play.

Simona Halep: „Nu te uita în tribună! Stai, joacă! Degeaba te uiți!”.

Românca a avut reproşuri şi la adresa adversarei, care a cerut pauză medicală în setul decisiv, atunci când scorul era favorabil Simonei.

Simona Halep, numărul 13 WTA: Unele jucătoare, atunci când cred că nu mai pot câştiga meciul, cer time-out medical şi apoi aleargă mai bine decât înainte. M-a afectat din punct de vedere fizic pentru că atunci când transpiri mult, pierzi şi energie. Pauza nu e bună în acelele momente.

Danielle Rose Collins, numărul 28 WTA: Simţeam dureri după ce jucasem două ore şi jumătate. Ar fi fost durerors să mă retrag.

Chiar dacă a părăsit turneul de la Montreal după primul meci, Halep vede partea plină a paharului.

Simona Halep: După trei luni de pauză, am jucat bine. Sunt mulţumită de evoluţia mea. Mă simt tristă doar pentru că am pierdut meciul.

