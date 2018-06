Gabi Balint a avut cea mai emoționantă reacție la victoria Simonei Halep din finala Roland Garros: „Și băieții plâng câteodată”

Momentul în care Simona Halep a câștigat finala Roland Garros a adus lacrimile în ochii a milioane de români. Printre care și Gabi Balint, unul dintre marcatorii Stelei în finala Cupei Campionilor Europeni câștigată în 1986 în fața Barcelonei.

Foto: Guliver/Getty Images

Gabi Balint a spus că a plâns de bucurie la finalul partidei pe care Simona Halep a câștgat-o în fața lui Sloane Stephens.

„Am văzut meciul și a fost incredibil. Sincer, am plâns. Și băieții plâng câteodată, vorba melodiei. Am plâns de fericire, categoric. Parcă am simțit și ce simțeam când am triumfat și eu. Mă vedeam și pe mine, într-un fel, cum am fost pe vremuri, când jucam și când am câștigat un campionat, o cupă sau nu mai vorbim de finala de la Sevilla. Parcă am simțit și acum ceea ce am simțit atunci. După meci simțeam că nu pot să îmi opresc lacrimile de bucurie. I-am văzut și pe părinții ei, am văzut-o în momentul în care a urcat în tribună, să își îmbrățișeze familia. Îl vedeam pe tatăl meu la Sevilla, după meci, când îl căutam din priviri. Sunt niște sentimente pe care le-am simți și eu și poate retrăirea lor m-a făcut să fiu nostalgic, sentimental și sensibil. Sincer, pe Simona Halep am urmărit-o în ultimul timp, nu îi știu aparițiile de la început. Știu doar din presă, nu prea mă uitam la tenis și recunosc că nu eram mare amator de tenis. Însă, de o perioadă bună, de când e ea pe podium, o urmăresc. Dacă eu nu îndrăgeam foarte mult tenisul pe vremuri, acum am devenit un adevărat fan, prin ceea ce a făcut ea”, a mărturisit Gabi Balint.

Balint este, alături de Lăcătuș, unul dintre cei doi marcatori ai Stelei în finala Cupei Campionilor Europeni dn 1986, câștigată de "militari" la loviturile de departajare în fața Barcelonei, scrie digisport.ro.