Perfecționistă până la capăt. Gestul făcut de Simona Halep după 7 game-uri câștigate la rând și după ce revenise de la 0-40

Simona Halep a reușit o victorie spectaculoasă în turul 2 de la Madrid Open, în fața lui Elise Mertens. Și-a spulberat adversara cu scorul de 6-0, 6-3.

Chiar și așa, a fost un moment, după 7 gameuri la rând câștigate și după ce revenise de la 0-40, când a greșit un punct și, perfecționistă din fire, și-a dat cu racheta în cap.

Simona Halep has won 7 of 7 games. Just broke Mertens from 40-0 down. #MMOPEN18



Still a perfectionist though: pic.twitter.com/eklfsfBhBz