Qatar Open 2019. Reacția Simonei Halep când a aflat că joacă în semifinale cu Elina Svitolina

Simona Halep a învins-o, joi, pe Julia Goerges şi s-a calificat în semifinalele Qatar Open. Jucătoarea română a surprins la interviul acordat pe teren, când a declarat că nu ştie cu cine va evolua în penultimul act, scrie News.ro.

- Nu ştiu cu cine joc, a declarat Halep, pe teren.

- Nu ştii? E Elina Svitolina.

- O, e o mare provocare, am pierdut de fiecare dată, de fapt de două ori împotriva ei, o să fie o mare provocare pentru mine să joc semifinale împoriva ei, dar voi da totul, chiar vreau să câştig, a spus Simona Halep.

Ea a explicat că refuzul de a renunţa a făcut-o să o învingă pe Goerges, deşi germana a avut avantaj în setul secund.

„Sunt foarte fericită, a fost un meci foarte greu, e întotdeauna greu să joci împotriva ei, pentru că are un serviciu puternic, iar forehand-ul când are timp îl loveşte foarte puternic. Dar nu am renunţat, de aceea am putut câştiga acest meci, sunt mândră de efortul pe care l-am făcut pe teren. Îmi place să joc la Doha şi nu vreau să plec”, a spus Simona Halep.

După ce i s-a spus că terenul central de la Doha pare a fi unul din România când joacă în FedCup, Simona Halep a spus: „M-am obişnuit cu FedCup, săptămâna trecută. Vă mulţumesc tuturor pentru că aţi venit, le mulţumesc românilor! Este o atmosferă frumoasă întotdeauna şi vreau să spun de asemenea mulţumesc, Doha, eşti ospitalieră cu mine de fiecare dată şi mă simt bine aici de fiecare dată când vin”, a răspuns Simona Halep.

Simona Halep, locul 3 WTA şi cap de serie numărul 1, a învins-o, joi, cu scorul de 7-6 (1), 7-6 (6) pe germana Julia Goerges, locul 16 WTA, calificându-se în semifinalele turneului de categorie Premier de la Doha. Halep a revenit în setul secund de la 3-5, iar în tie-break-ul acestuia de la 2-5,apoi de la 4-6, când a salvat două mingi de set.

Simona Halep o va întâlni în semifinale pe ucraineanca Elina Svitolina, locul 7 WTA şi cap de serie numărul 4. Elina Svitolina conduce în întâlnirile directe cu 4-2, câştigând ultimele trei partide.

„Am avut partide foarte disputate în trecut, mereu au fost meciuri fizice, aşa că trebuie să fiu pregătită pentru asta. Cu siguranţă va fi o semifinală frumoasă, abia aştept astfel de meciuri pentru a-mi îmbunătăţi jocul şi pentru a evolua mai bine”, a spus Elina Svitolina, în exclusivitate pentru Digi Sport.

Duelul Simona Halep - Elina Svitolina va fi vineri, de la ora 15:30 și este transmis în direct de Digi Sport 1.

