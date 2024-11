„Regele zgurii” s-a retras. Rafael Nadal şi-a luat adio de la lumea tenisului profesionist

La 38 de ani, cu 22 de titluri de mare șlem, dintre care 14 pe zgura de la Roland Garros, Rafael Nadal s-a despărțit de tenisul de performanță. Ultimul său meci a fost pentru Spania, în Cupa Davis. Rafa a pierdut meciul în fața unui jucător olandez aflat pe locul 80 în clasamentul ATP.

Singur în mijlocul terenului, aclamat de public în sunetul „Rafa, Rafa”, Nadal a luat microfonul câteva minute mai târziu pentru a-şi oficializa finalul de carieră şi pentru a le mulţumi, pe larg, tuturor celor care l-au însoţit de la debutul său.

„Am atât de mulţi oameni cărora trebuie să le mulţumesc încât mi-e greu să încep. Voi începe cu cei care sunt aici, sincer, au fost 20 de ani de carieră profesională în care m-aţi susţinut mereu, în vremuri bune şi rele, m-aţi împins să continui să lupt. Am fost foarte norocos să simt atâta afecţiune din întreaga lume, în special din Spania”, a spus el, potrivit News.ro.

Deşi nu a ascuns un strop de dezamăgire după înfrângerea sa la simplu în faţa lui Van de Zandschulp (6-4, 6-4) şi astfel eliminarea Spaniei, Nadal a ţinut să transmită ştafeta noii generaţii. „Vreau, de asemenea, să felicit echipa olandeză şi vreau să mulţumesc întregii echipe spaniole care se află aici”, a continuat el.

„Este clar că nu a mers atât de bine pe cât ne-am fi dorit cu toţii, dar am dat totul şi vreau să vă mulţumesc din suflet pentru că mi-aţi dat ocazia să petrec aceste ultime zile ca profesionist cu o echipă. Cu ei am trăit cele mai multe dintre cele mai interesante momente ale carierei mele, ne-am bucurat de ele şi acum depinde de voi (coechipierii săi) să continuăm”, a spus Nadal.

„Mă simt privilegiat că am avut o carieră mult mai lungă decât mi-aş fi putut imagina vreodată. Aş vrea, de asemenea, să le mulţumesc tuturor celor care au fost alături de mine. Faptul că au crezut în mine atât de mulţi ani m-a făcut să mă simt în siguranţă. (...) Nu vreau să uit de jurnalişti, care sunt alături de mine şi îmi spun povestea. Uneori am făcut greşeli, am jucat prost, dar întotdeauna am avut o relaţie respectuoasă cu voi toţi. Apreciez cu adevărat munca voastră, pentru că spuneţi o poveste minunată”, a continuat sportivul cu 22 de victorii de Grand Slam.

„Mă voi retrage din tenisul profesionist, dar sunt încă aici, sper să fiu un bun ambasador pentru tenisul mondial, asta am încercat să fac toată viaţa mea, să mă străduiesc în fiecare zi să fiu mai bun, să dau dovadă de respect, umilinţă şi să apreciez toate lucrurile bune. Am încercat să fiu o persoană bună, sper că puteţi vedea asta. Părăsesc această lume după ce mi-am găsit mulţi prieteni de-a lungul timpului. Plec cu liniştea sufletească de a şti că, într-un fel, am lăsat o moştenire sportivă şi personală. Vreau să-mi iau rămas bun mulţumindu-i familiei mele, care nu m-a dezamăgit niciodată, când lucrurile păreau imposibile, mi-a ţinut picioarele pe pământ”, a spus el.

Rafael Nadal a fost unul dintre copiii-minune ai tenisului. La 19 ani a câștigat primul său titlu major, la Paris, și a ajuns pe locul al doilea în clasamentul mondial. Are două medalii olimpice de aur și cinci titluri cu echipa Spaniei, în Cupa Davis.

Este primul jucător din istoria tenisului cu mai mult de 400 de victorii înregistrate în mai puțin de 500 de meciuri jucate. În cariera sa de 20 de ani a câștigat 92 de titluri de simplu și a deținut primul loc în clasamentul mondial timp de 209 săptămâni.

